El lateral Diego Laxalt ficha por Peñarol

Montevideo, 16 ene (EFE).- El lateral Diego Laxalt, con pasado en Milán e Inter de Milán, se convirtió este viernes en nuevo jugador de Peñarol por una temporada.

Nacido hace 32 años en Montevideo, Laxalt comenzó su carrera en Defensor Sporting.

En la temporada 2013-2014, fue transferido a Inter de Milán, que lo cedió a Bologna, Empoli y Genoa. Este último club compró sus derechos deportivos y y lo mantuvo en su plantilla hasta que al comienzo de la temporada 2018-2019 lo transfirió a Milán.

Jugó como cedido en el Torino italiano y el Celtic escocés y finalmente fue transferido al Dinamo Moscú.

Con la selección uruguaya, Laxalt jugó 24 partidos y participó en tres torneos: la Copa América en 2016, el Mundial de Rusia 2018 y la Copa América de Brasil 2019.

También disputó el Mundial sub-20 de Turquía 2013.

Con Laxalt, Peñarol concretó su octavo refuerzo para la temporada 2026. Antes fichó a los porteros Sebastián Britos y Washington Aguerre, los defensores Franco Escobar y Lucas Ferreira y los delanteros Facundo Batista, Gastón Togni y Abel Hernández.

Este sábado, el equipo dirigido por Diego Aguirre jugará su primer partido amistoso de la pretemporada frente a River Plate. EFE