El ICO podrá movilizar en torno a 60.000 millones de forma directa con el nuevo fondo soberano 'España Crece'

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha explicado este viernes que el nuevo fondo soberano español 'España Crece' --dotado de 10.500 millones de euros procedentes del plan de recuperación europeo-- va a incrementar el colchón del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con lo que será capaz de movilizar en torno a 60.000 millones de manera directa.

"Este fondo se va a nutrir de 10.500 millones que vienen de los préstamos del Plan de Recuperación y van a incrementar el colchón y el capital de ICO. Gracias a este colchón, el ICO va a ser capaz, de manera directa, de movilizar en torno a 60.000 millones", ha explicado el titular de Economía en declaraciones a los medios de comunicación tras participar en un acto sobre educación financiera en el Banco de España.

Así, cuando se añade la movilización de fondos por parte de las entidades y del sistema bancario se estima que la inyección total del nuevo fondo soberano podrá llegar a los 120.000 millones para dedicarlos a vivienda, energía, digitalización, inteligencia artificial, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento y seguridad.

El ministro ha detallado que los 10.500 millones de mayor capital provienen de préstamos de los fondos europeos de recuperación, que España recibirá gracias al cumplimiento de los hitos.

El ICO tiene un mayor colchón de capital, lo que le permite apalancarse más, es decir, generar mayor financiación de manera estructural, permanente para la economía española.

"Lo que hacemos es anticiparnos a la finalización de la llegada de los fondos europeos en este 2026 y asegurar que va a haber una capacidad de continuar con esa modernización, esa transformación de la economía española con la creación de un fondo dentro de ICO", ha apuntado el ministro.

Será el Instituto de Crédito Oficial el que movilizará, a través del incremento de esos 10.500 millones de su capital, esta financiación, y lo que se hará es fomentar que haya la posibilidad de que otros actores puedan invertir allí donde el fondo quiere poner el acento.

"Veremos cómo podemos avanzar incluso en otro ámbito, que es el incremento de la coinversión por parte de fondos que quieran venir a coinvertir con nuestro fondo 'España Crece'. Es decir, se abren muchas posibilidades gracias a este fondo", ha señalado Cuerpo.