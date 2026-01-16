El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé entra en una convocatoria sin Rodrygo Goes

El delantero francés Kylian Mbappé es la gran novedad en la convocatoria del Real Madrid para enfrentarse este sábado (14.00) al Levante UD en la jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025-26, una lista en la que no figura un tocado Rodrygo Goes ni el guardameta Andriy Lunin.

Según publicó el club en su página web, Mbappé, baja en la derrota en octavos de final de la Copa del Rey en Albacete por su lesión de rodilla, podrá ser una opción para Álvaro Arbeloa, quien ya lo desveló en rueda de prensa.

"Está mejor y va a estar en la convocatoria", dijo, aunque sin desvelar si será titular. Mientras que Rodrygo, que tampoco viajó al Carlos Belmonte, no entró en la convocatoria, ya que se está "recuperando de un esfuerzo muy grande" en la Supercopa de España. "Esperamos recuperarle pronto. Todos sabemos de la calidad excepcional que tiene. En estos últimos dos meses ha vuelto a encontrar su mejor forma", apuntó Arbeloa sobre el brasileño.

Tampoco estarán ante el Levante los lesionados Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Éder Militao, ni un Brahim Díaz que jugará con Marruecos la final de la Copa África. Sin embargo, vuelven a la lista el portero Thibaut Courtois -no entra Lunin, que jugó la Copa-, los centrocampistas Jude Bellingham y Aurelien Tchouaméni, y el defensa Álvaro Carreras, todos ellos ausentes en Albacete.

Además, el técnico del conjunto madridista incluyó también en la convocatoria a los canteranos Fran González y Sergio Mestre, porteros; el lateral David Jiménez y los centrocampistas Jorge Cestero, César Palacios y Álvaro Leiva.

Así, la integran los porteros Thibaut Courtois, Fran González y Sergio Mestre; los defensas Dani Carvajal, David Alaba, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Dean Huijsen y David Jiménez; los centrocampistas Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Jorge Cestero, César Palacios y Álvaro Leiva; y los delanteros Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Gonzalo García y Franco Mastantuono.