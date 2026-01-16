EE.UU. sanciona a las redes que apoyan a los hutíes en Irán mediante envíos de petróleo

Washington, 16 ene (EFE).- Estados Unidos impuso nuevas sanciones este viernes contra redes que, según afirmó, ayudaron a financiar a los rebeldes hutíes respaldados por Irán mediante la transferencia de crudo, adquisición de armas y lavado de dinero.

"Los hutíes amenazan a EE.UU. cometiendo actos de terrorismo y atacando buques mercantes que transitan por el Mar Rojo. El Tesoro está tomando medidas para sancionar a casi dos docenas de personas y entidades involucradas en la transferencia de petróleo, la adquisición de armas y la prestación de servicios financieros a esta organización terrorista", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

La medida afecta a 21 individuos y entidades, así como a una embarcación supuestamente responsable de transferir petróleo y armas a Ansarallah, denominación de la formación de los hutíes.

Estas medidas siguen a las sanciones ya impuestas por EE.UU. en julio de 2025 a dos individuos y cinco entidades a las que Washington acusó de importar petróleo y realizar operaciones de captación y lavado de dinero para los rebeldes hutíes.

El Tesoro también sancionó el jueves a los responsables de la represión de las autoridades iraníes contra los participantes de las protestas antigubernamentales y "las redes bancarias clandestinas que permiten a la élite robar y blanquear los ingresos generados por los recursos naturales del país".

Por su parte, el líder hutí del Yemen, Abdelmalek al Huti, acusó el jueves a EE.UU. e Israel de orquestar la violencia en Irán a través de "bandas criminales", al tiempo que advirtió de que su grupo no dudará en atacar militarmente cualquier presencia israelí en Somalilandia.

El Departamento de Estado consideró que al sancionar a estas empresas lograrán debilitar la capacidad de los hutíes para obtener recursos: "Estamos privando a estos terroristas de los recursos que necesitan para llevar a cabo sus acciones imprudentes y desestabilizadoras", agregó.

EE.UU. designó a Ansarallah como Terrorista Global Especialmente Designado (TGED) en febrero de 2024 y, posteriormente, en marzo de 2025, anunció que volvía a designarla como Organización Terrorista Extranjera de conformidad con la Ley de Inmigración y Nacionalidad estadounidense.

Los hutíes, que controlan gran parte del noroeste del Yemen, incluida la capital, Saná, han enmarcado repetidamente sus acciones regionales como parte de una confrontación más amplia con Israel y sus aliados, particularmente desde el estallido de la guerra de Gaza. EFE