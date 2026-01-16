Agencias

Detenido dirigente de una filial de Rosatom por posible financiación del ejército de Kiev

Moscú, 16 ene (EFE).- El director de construcción de Atomstroiexport, una filial de la corporación atómica rusa Rosatom, ha sido detenido por posible financiación del ejército ucraniano, según informaron hoy medios rusos.

El primero en dar la noticia sobre la detención de Mijaíl Scherbak, antiguo teniente alcalde de la ciudad de Sarov, fue el canal de Telegram Shot.

Más tarde, la agencia TASS confirmó la información y aseguró que Rosatom trabaja ahora con los órganos competentes para colaborar en la investigación del caso.

A la vez, los medios no revelan dónde se encontraba el hombre en el momento de su detención.

Atomstroiexport tiene oficinas en Moscú, San Petersburgo y Nizhni Nóvgorod. La empresa, perteneciente a Rosatom, diseña y construye centrales nucleares de gran potencia tanto en Rusia como en el extranjero.

Es el primer caso del que informa la prensa rusa sobre un alto funcionario ruso detenido por posibles donaciones al ejército ucraniano.EFE

