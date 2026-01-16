Conato de abandono, tensión insoportable, y los pesos fuertes en la cuerda floja en la primera nominación de 'GH DÚO'

Una semana después de la entrada de los concursantes en la casa, la tensión es máxima en 'GH DÚO'. Con Cristina Piaget como gran protagonista de la edición consiguiendo desquiciar a todos sus compañeros con su actitud al margen de las normas, Carlos Lozano como su fiel escudero enfrentándose a quien haga falta para defender a su compañera, y Carmen Borrego y Belén Rodríguez convertidas en las grandes villanas que están complicando y mucho la convivencia al no callarse nada, el reality está al rojo vivo.

Y así ha quedado claro este jueves en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez, en la que ha habido de todo: una durísima pelea entre Cristina y Raquel Salazar, una sanción de la organización a todo el grupo por saltarse las reglas, un amago de abandono por parte de Belén Ro, las primeras nominaciones -que han dejado en la cuerda floja a los pesos pesados-, y la entrada de tres nuevos concursantes que prometen poner la casa de Tres Cantos patas arriba tras su comentadísimo paso por la última edición de 'La isla de las tentaciones': Sandra, Juanpi y Andrea. Lo más destacado de la noche, ¡a continuación!

Empezamos por la modelo, que con su comportamiento se está ganando la enemistad de toda la casa y este jueves ha protagonizado una feroz pelea con la madre de Noemí Salazar después de que Raquel le dijese que "estás desestabilizada desde que saliste de tu madre" cuando Cristina denunció que sus compañeros están provocándola para desestabilizarla. Entre lágrimas, ha abandonado el salón en directo y tan solo Carlos Lozano ha podido convencerla para que regresase después de que Piaget amenazase con dejar el concurso.

También ha amagado con irse de la casa Belén Ro, que tras protagonizar un durísimo enfrentamiento con Cristina por ducharse en su turno -hacer pipí en la ducha y negarse a salir argumentando que tenía que limpiar el baño antes- se ha visto sobrepasada y, después de que Jorge Javier le recriminase su comportamiento (tachándolo de "incalificable") se ha dirigido al confesionario para activar el protocolo de abandono.

"Pensaba que iba a poder con esto y no puedo. No me parece justo nada. He hecho todo lo que estaba en mi mano. No solo no he infringido ninguna norma, sino que le he dicho a mis compañeros lo que podían y no podían hacer. No quiero seguir comiendo latas ni permitir que me insulten ni me griten", ha expresado muy nerviosa, asegurando que su experiencia en 'GH DÚO' había llegado a su fin. Por suerte, no ha llegado la sangre al río y su defensor, Kike Quintana, le ha convencido para que no tire la toalla y continúe dándolo todo en el reality.

Y es que a Belén le ha afectado especialmente la sanción de la organización después de que varios de los concursantes incumpliesen las normas y comiesen alimentos de la suite. Algo que ha provocado que el presentador les comunique su castigo: hasta el próximo domingo las raciones diarias de comida, ya limitadas, se redurián a la mitad. Una medida que ha hecho que varios de los famosos no hayan podido contener las lágrimas, como Antonio Canales, muy dolido porque él no infringió las reglas y recibirá la misma sanción que los demás.

La otra cara de la moneda, la entrada en la casa de tres de los grandes protagonistas de la última edición de 'La isla de las tentaciones': Sandra, Juanpi y Andrea, que concursarán como trío -el tercero, sumándose al formado por Anita Williams, Manuel y Gloria; y al de Carmen Borrego, Belén Ro y John Guts- completando así el casting del reality una semana después de su inicio.

Además, y tras 'aclimatarse' a la convivencia, han llegado las primeras nominaciones de la edición -en las que los de 'La isla' recién entrados no han podido nominar y tampoco que les nominen- que han dejado expuestos a los concursantes que más vídeos nos están dando hasta el momento.

Carlos Lozano y Cristina Piaget. Ha sido la modelo quien ha llevado la voz cantante y han nominado con 1 punto a Sonia Madoc y Mario Jefferson, y con 3 a Belén Rodríguez (y por tanto, a Borrego y John); Mario y Sonia han dado su punto al trío liderado por la hermana de Terelu Campos -confesando que así se lo habían pedido ellos, para sorpresa de Jorge Javier- y 3 a Carlos y Cristina, a la que acusan de haber entrado para desestabilizarlos a todos.

Tras no ponerse de acuerdo a la hora de dar sus votos, el trío de Carmen, Belén y John han nominado con 1 punto al presentador y a la modelo: "Para el cabrero y la monja asesina. Estamos perdiendo todo por culpa de los dos, van en contra de la convivencia. Se han quedado con el papelito de me hago la víctima" han asegurado. Y los 3 para Raquel Salazar y Antonio Canales, que a su vez les han dado 1 punto a ellos, y 3 a Carlos y Cristina.

Por último, Anita, Manuel y Gloria -que como habitantes de la suite han podido ver todas las nominaciones- y han dado 1 punto a Sonia y Mario, y 3 a Piaget y Lozano, afirmando que lo suyo es "de vergüenza: ella no tiene respeto y él en ciertos momentos la trata como su marioneta. Están preparadísimos".

En resumen, los primeros nominados de 'GH DÚO 4' son Carlos Lozano, Cristina Piaget, Belén Rodríguez, Carmen Borrego y John Guts, dejando la expulsión entre los grandes protagonistas del reality en la semana que llevamos de aventura.