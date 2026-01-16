Colo Colo vence en penaltis a Olimpia tras empatar 0-0 en tiempo reglamentario

Montevideo, 15 ene (EFE).- Colo Colo venció este jueves por 4-3 a Olimpia en una tanda de penaltis que sucedió a un empate sin goles en el tiempo reglamentario del partido amistoso de la Serie Río de la Plata jugado en el estadio Luis Franzini de Montevideo.

Los dirigidos por Fernando Ortiz tuvieron en el portero argentino nacionalizado chileno Fernando De Paul a la gran figura en una noche marcada por la intensa lluvia que cayó sobre la capital uruguaya.

El número 1 detuvo en la tanda desde los doce pasos los lanzamientos del atacante Fernando Cardozo y del centrocampista uruguayo Rodrigo Pérez. Franco Alfonso, Richard Ortiz y Adrián Alcaraz acertaron sus remates.

Pese a que el disparo de Francisco Marchant fue atajado por el portero uruguayo Gastón Olveira, Arturo Vidal, el argentino Javier Correa, Leandro Hernández y Esteban Pávez se encargaron de sellar el triunfo de Colo Colo.

En los 90 minutos reglamentarios, De Paul también se había destacado, al igual que lo hizo Oliveira.

El chileno lideró un once en el que lo acompañaron Jonathan Villagra, Erick Wiemberg, Joaquín Sosa, Matías Fernández; Tomás Alarcón, Vidal, Víctor Méndez, Claudio Aquino; Lucas Cepeda y Correa.

Luego ingresaron Cristian Riquelme, Diego Ulloa, Pávez, Hernández y Marchante.

En Olmpia comenzaron como titulares Oliveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Aníbal Chalá; Alex Zayas, Juan Alfaro, Hugo Quintana; Iván Leguizamón, Sebastián Ferreira y Rodney Redes.

El portero fue el único jugador que disputó los 90 minutos en el conjunto de Pablo Sánchez, donde en el correr del segundo tiempo ingresaron Alan Rodríguez, Ortiz, Juan Vera, Alfonso, Alcaraz, Romeo Benítez, Bryan Bentaberry, Cardozo, Eduardo Delmás y Pérez.

Colo Colo volverá a jugar el 21 de enero frente a Peñarol en el estadio Centenario de Montevideo.

Olimpia se despidió de la Serie Río de la Plata, aunque jugará un encuentro el 18 de enero frente a Boca Juniors.

La serie continuará este viernes en Montevideo con el partido entre Montevideo Wanderers e Independiente.

La Serie Colombia pondrá frente a frente en la capital uruguaya a Cúcuta Deportivo con Huracán.