Científicos crean una alternativa a sustancias nocivas presentes en muchos tiques de caja

Ginebra, 16 ene (EFE).- Muchos tiques de caja entregados a los compradores en tiendas de todo el mundo contienen bisfenoles, sustancias tóxicas que pueden causar, entre otros efectos, problemas reproductivos, pero un equipo investigador en Suiza ha creado una alternativa más segura, a base de madera y azúcares vegetales.

Descubierto por parte de un equipo de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), el nuevo recubrimiento para el papel usado en los recibos de compra utiliza lignina, un componente de la madera, y los mencionados azúcares vegetales, indicó la televisión nacional suiza RTS.

Los tiques de caja convencionales se fabrican con "papel térmico", en el que no se usa tinta para imprimir, sino un recubrimiento químico que reacciona al calor para formar letras y números, pero los estudios han mostrado que los bisfenoles que suelen usarse para propiciar esta reacción pueden ser perjudiciales, y países como Suiza ya han comenzado a prohibirlos.

Con anterioridad se había desarrollado otro químico alternativo para el papel térmico, el perfagast, que según los expertos es menos peligroso pero aún es no es totalmente inocuo para el organismo o el medioambiente.

Se habían probado ya antes sucedáneos menos perjudiciales para el ser humano realizados con sustancias naturales, pero hasta ahora la calidad de impresión era muy baja, mientras que el nuevo descubrimiento, por parte de un equipo investigador dirigido por Jeremy Luterbacher, muestra mayor legibilidad y duración.

Los científicos señalaron que ya han iniciado preparativos para crear una empresa emergente ("startup") que pueda producir a gran escala esta alternativa, aunque, según señala RTS, "la solución garantizada como más segura para la salud es, simplemente, pedir que no se imprima el tique de caja".

El hallazgo se ha publicado este mes en la revista especializada Science Advances. EFE