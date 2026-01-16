China se opone a acuerdos con "implicaciones soberanas" entre EE. UU. y Taiwán

Pekín, 16 ene (EFE).- China expresó este viernes su oposición a que países con los que mantiene relaciones diplomáticas suscriban acuerdos con Taiwán que tengan "implicaciones soberanas" o carácter oficial, en respuesta a una pregunta sobre el acuerdo comercial alcanzado entre Estados Unidos y las autoridades taiwanesas.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun señaló hoy en rueda de prensa que Pekín "se ha opuesto de forma constante y firme" a que cualquier país que haya establecido relaciones diplomáticas con China firme acuerdos con Taiwán que tengan ese tipo de carácter.

Guo añadió que Estados Unidos "debe cumplir de manera efectiva el principio de 'una sola China' y los tres comunicados conjuntos chino-estadounidenses", en referencia a los acuerdos firmados en 1972, 1979 y 1982 que rigen el marco de las relaciones bilaterales entre ambos países.

La respuesta se produjo después de que se preguntara al portavoz por el acuerdo comercial anunciado el jueves entre Washington y las autoridades de Taiwán, que incluye una reducción de aranceles sobre determinados productos taiwaneses y compromisos de inversión en territorio estadounidense.

Pekín no se pronunció sobre el contenido económico del pacto ni sobre sus implicaciones industriales o tecnológicas, y centró su reacción en el plano político y diplomático.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una "parte inalienable" del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, uno de los objetivos a largo plazo trazados por el presidente chino, Xi Jinping, tras su llegada al poder en 2012.

El Gobierno de Taiwán, liderado por el Partido Democrático Progresista, una formación de tendencia soberanista, desde 2016, defiende que la isla ya es de facto un país independiente y sostiene que su futuro sólo puede ser decidido por sus 23 millones de habitantes. EFE