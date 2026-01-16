Chile envía dos aeronaves a la Patagonia argentina para combatir los incendios

Santiago, 16 ene (EFE).- El Gobierno de Chile informó este viernes del envío, a solicitud de Argentina, de dos aeronaves ligeras para combatir los incendios que están arrasando el Parque Nacional Los Alerces, en plena Patagonia argentina.

Se trata de un avión monomotor de alta maniobrabilidad AT-802 y un helicóptero ligero multipropósito AS350 B3, que estarán en territorio argentino por 10 días y 70 horas de operación, explicó la Cancillería chilena en un comunicado.

"La solidaridad y la cooperación entre países hermanos son fundamentales para abordar las catástrofes que ponen a prueba nuestras capacidades. Esperamos que Argentina pueda superar muy pronto esta situación”, afirmó el canciller chileno, Alberto van Klaveren.

“Frente a los incendios forestales no existen fronteras. En un escenario de emergencia climática, la cooperación internacional es una herramienta para enfrentar crisis que afectan a toda la región”, dijo por su parte en el mismo comunicado el subsecretario de Agricultura, Alan Espinoza.

La provincia argentina de Chubut (sur) está siendo asolada por varios incendios desde hace unos días que ya afectaron 21.000 hectáreas de bosque, plantaciones y pastizales, además de destruir hogares, complejos turísticos e infraestructura en localidades de la zona.

Las organizaciones ambientalistas del país califican de "ecocidio" la situación y culpan a la creciente desfinanciación por parte del Gobierno del presidente Javier Milei de las políticas de prevención, alerta temprana y manejo integral del fuego. EFE