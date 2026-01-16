Carrefour y Mapfre se alían para transformar el modelo de seguros en el 'retail'

Carrefour y Mapfre se han aliado en un acuerdo de colaboración en exclusiva con el objetivo de transformar el modelo de seguros en el sector del 'retail', según informan en un comunicado.

En concreto, esta alianza permitirá a la cadena de distribución ofrecer productos más personalizados que aportarán sencillez y ahorros tangibles en la cesta de la compra, mientras que la aseguradora ampliará su red de distribución, poniendo a disposición de los clientes de Carrefour y a los más de 10,5 millones de socios de El Club Carrefour una oferta integral de seguros.

El pilar fundamental de esta unión es la integración del ecosistema de ahorro de Carrefour con el de la protección de Mapfre. Con este acuerdo, ambas firmas combinan la capilaridad y cercanía de las redes de ambas compañías con su solvencia y experiencia, garantizando el acceso a productos innovadores con un servicio centrado en la excelencia.

La directora ejecutiva de Carrefour España, Elodie Perthuisot, ha indicado que este acuerdo "va más allá de una simple alianza". "Es la transformación del sector de los seguros en el retail, con servicios que ofrecen al cliente ahorros personalizados para simplificar y mejorar su experiencia de compra", ha indicado.

Por su parte, la consejera delegada de Mapfre Iberia, Elena Sanz, se ha congratulado por esta alianza que refuerza "de forma significativa" su capilaridad. "Además, se integra de forma plenamente complementaria con todos nuestros canales de distribución maximizando la generación de valor para ambas compañías", ha subrayado.

Este no es el primer acuerdo entre una empresa de distribución y una aseguradora en España. El Corte Inglés y Mutua Madrileña anunciaron una alianza estratégica en octubre de 2021 y la culminaron formalmente a finales de mayo de 2022, entrando entonces en vigor como socios en el negocio de seguros.

En el marco de este acuerdo, Mutua compró el 50,01% del negocio de seguros de El Corte Inglés (SECI y CESS) y pasó a ser el proveedor exclusivo de seguros y ahorro para sus clientes.

La operación incluyó también la entrada de Mutua en el capital de El Corte Inglés, con la compra de un 8% por 555 millones de euros, reforzando el vínculo accionarial entre ambas empresas.