Agencias

Canadá anuncia un acuerdo preliminar con China para rebajar aranceles agrícolas

Guardar

Pekín, 16 ene (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció este viernes que Canadá y China han alcanzado un acuerdo comercial preliminar para reducir aranceles y retirar gravámenes sobre varios productos agrícolas canadienses, una medida que Ottawa espera que entre en vigor a partir del 1 de marzo, tras dos días de reuniones en Pekín.

En declaraciones a la prensa al término de su visita, Carney afirmó hoy que China prevé rebajar los aranceles sobre la colza (canola) canadiense hasta una tasa combinada de alrededor del 15 %, frente al nivel actual del 84 %, y que productos como guisantes, langostas y cangrejos no estarán sujetos a los "aranceles discriminatorios" desde el 1 de marzo y al menos hasta finales de este año.

Según el jefe del Gobierno canadiense estas medidas podrían generar casi 3.000 millones de dólares en nuevos pedidos de exportación para agricultores, pescadores y procesadores canadienses. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Detienen a un grupo de chilenos que habría robado en una decena de casas del sur de España

Infobae

El hijo de Rob Reiner estuvo sometido a una tutela por motivos de salud mental en 2020

Infobae

Kiev mantiene el trabajo para restablecer el suministro de calefacción en medio del frío

Infobae

La ONU señala que desescombrar Gaza llevará más de siete años

Infobae

Los brasileños pagarán al menos 2.100 dólares por el debut de Brasil

Infobae