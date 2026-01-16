Agencias

Bulgaria celebrará sus octavas elecciones desde 2021 tras fracasar formación de Gobierno

Guardar

Varna (Bulgaria), 16 ene (EFE).- Bulgaria tendrá que celebrar en 2026 sus octavas elecciones en cinco años tras fracasar este viernes el tercer y último intento para formar un Gobierno que sustituya al que dimitió el pasado día 11 bajo la presión de protestas callejeras contra la corrupción.

El partido Alianza por Derechos y Libertades, con 15 de los 240 diputados, devolvió hoy al presidente, Rumen Radev, el encargo de formar Ejecutivo ante la imposibilidad de lograr apoyos suficientes, ante lo que el jefe del estado anunció: "Entonces vamos a elecciones". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Detienen a un grupo de chilenos que habría robado en una decena de casas del sur de España

Infobae

El hijo de Rob Reiner estuvo sometido a una tutela por motivos de salud mental en 2020

Infobae

Kiev mantiene el trabajo para restablecer el suministro de calefacción en medio del frío

Infobae

La ONU señala que desescombrar Gaza llevará más de siete años

Infobae

Los brasileños pagarán al menos 2.100 dólares por el debut de Brasil

Infobae