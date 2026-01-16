Bulgaria celebrará sus octavas elecciones desde 2021 tras fracasar formación de Gobierno

Varna (Bulgaria), 16 ene (EFE).- Bulgaria tendrá que celebrar en 2026 sus octavas elecciones en cinco años tras fracasar este viernes el tercer y último intento para formar un Gobierno que sustituya al que dimitió el pasado día 11 bajo la presión de protestas callejeras contra la corrupción.

El partido Alianza por Derechos y Libertades, con 15 de los 240 diputados, devolvió hoy al presidente, Rumen Radev, el encargo de formar Ejecutivo ante la imposibilidad de lograr apoyos suficientes, ante lo que el jefe del estado anunció: "Entonces vamos a elecciones". EFE