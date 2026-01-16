Agencias

Bo Bichette se une a los Mets con un contrato de 126 millones de dólares por 3 temporadas

Redacción Deportes, 16 ene (EFE).- Los Mets de New York han acordado un vínculo de tres temporadas y 126 millones de dólares con el jugador de cuadro interior Bo Bichette, de 27 años, anunció este viernes el portal oficial MLB.com.

Bichette, quien la pasada temporada jugó para los Azulejos de Toronto, era la principal figura de ofensiva que aún quedaba en el mercado de agentes libres de las Grandes Ligas, pues el jueves el jardinero Kyle Tucker alcanzó un acuerdo por cuatro años con los Dodgers de Los Ángeles.

La llegada de Bichette fortalece notablemente la ofensiva de los Mets, que perdieron al inicialista Pete Alonso en la agencia libre y cambiaron a los titulares Brandon Nimmo y Jeff McNeil.

La llegada de Bichette debe precipitar un replanteamiento de los Mets, ya que con la presencia de Francisco Lindor en el campocorto y Marcus Semien en la segunda base, ambos ganadores del premio Guante de Oro por su labor defensiva en esas posiciones, el nuevo integrante de los Mets tendrá que mudarse a la tercera base.

La pasada temporada Bichette bateó para promedio de .311, con 18 jonrones y 94 remolcadas siendo una figura clave para que los Azulejos conquistaran el primer lugar en la División Este de la Liga Nacional.

El dos veces miembro del equipo de la Liga Americana para el Juego de Estrellas, también mostró su capacidad de producir en la postemporada, aportando para que los Azulejos avanzaran hasta la Serie Mundial, donde a pesar de jugar con una lesión en la rodilla bateó para .348 con un jonrón y seis remolcadas. EFE

EFE

