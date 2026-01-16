Avanza en Florida ley para bajar a 18 años la edad mínima para comprar rifles y escopetas

Miami (EE.UU.), 15 ene (EFE).- Un proyecto de ley que pretende bajar de 21 a 18 años la edad mínima para comprar o transferir rifles, escopetas y otras armas largas avanzó este jueves en el Legislativo de Florida, revirtiendo así una de las restricciones impuestas tras el tiroteo en la escuela de Parkland que dejó 14 estudiantes y tres maestros muertos.

La Cámara de Representantes de Florida aprobó hoy la medida con una votación de 74 a 37, y se prevé que una versión similar se dirija a Senado estatal.

Los legisladores republicanos, que son mayoría en el Legislativo de Florida, argumentan que adultos de 18 años ya poseen otras responsabilidades cívicas y por tanto deben poder ejercer plenamente sus derechos de posesión de armas de fuego.

El tiroteo que motivó originalmente la restricción ocurrió en 2018 en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, cuando un exalumno de 19 años ingresó armado con un AR-15, un rifle semiautomático de estilo militar.

El ataque generó una protesta nacional que llevó a la aprobación de leyes que elevaron temporalmente la edad mínima para comprar armas largas a 21 años.

El suceso continúa siendo uno de los más mortales en la historia de los tiroteos en escuelas de Estados Unidos y motivó cambios de seguridad y debates sobre control de armas en todo el país.

El proyecto también permitiría a personas de 18 años o más comprar un arma larga tanto en transacciones privadas como a distribuidores con licencia, aunque la compra de pistolas bajo la ley federal continúa sujeta a la restricción de 21 años cuando se realiza a través de vendedores con licencia federal. EFE