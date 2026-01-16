Arranca a puertas cerradas el juicio sobre demanda de Banco Central de Rusia a Euroclear

Moscú, 16 ene (EFE).- El Tribunal de Arbitraje de Moscú comenzó hoy el juicio en torno a la demanda del Banco Central de Rusia (BCR) al depositario belga Euroclear por el uso de sus activos sin el consentimiento de la parte rusa, que asciende a 18,172 billones de rublos (195.806 millones de euros o 229.734 millones de dólares).

"Para satisfacer la demanda del Banco Central de Rusia, el juicio se celebrará a puertas cerradas", informó a TASS el servicio de prensa de la corte.

El regulador bancario ruso anunció en diciembre pasado que demandaría a Euroclear "con el objetivo de obtener una indemnización por los daños causados" por el manejo de sus activos sin el consentimiento de la parte rusa, explican las autoridades financieras en su web, pero no anunció el monto de la demanda.

El órgano, presidido por Elvira Nabiúlina desde 2013, sostiene que las decisiones de Euroclear "causaron daños al BCR debido a la incapacidad de gestionar el efectivo y los valores pertenecientes" allí depositados.

Las autoridades rusas denunciaron que las decisiones de la Comisión Europea sobre la propuesta de préstamo para las reparaciones a Ucrania son ilegales por el uso de activos ajenos sin consentimiento.

Por lo tanto, su aplicación "supondrá la impugnación incondicional por parte del BCR de cualquier acción directa o indirecta que conduzca al uso sin autorización de los activos del Banco de Rusia ante todas las autoridades competentes disponibles", explicaron.

Los países de la Unión Europea aprobaron el mes pasado la inmovilización indefinida de unos 210.000 millones de euros en activos de Rusia congelados por las sanciones a Moscú tras la invasión de Ucrania, lo que permitirá destinarlos a financiar la reconstrucción de Ucrania si los Veintisiete logran consensuar esa medida.

Anteriormente, Euroclear se había mostrado contrario a la confiscación de los activos rusos llamando la atención a que ello llevaría a Rusia a confiscar activos europeos o belgas en el país que está en guerra con Ucrania.

Moscú, por su parte, advirtió repetidamente que tomaría represalias por la expropiación de sus bienes.EFE