Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 16 ene (11.00 GMT)

Teherán.- Con las protestas aplastadas, Irán busca desactivar una posible intervención de Estados Unidos con una mezcla de amenazas -provocará el caos en la región- y diplomacia -estamos dispuestos a negociar- tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Berlín.- El ministro de Exteriores, Johann Wadephul, recibe a su homóloga austríaca Beate Meinl-Reisinger.

Seúl.- El expresidente de Corea del Sur Yoon Suk-yeol fue condenado este viernes a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia, en el primer veredicto de los múltiples juicios en curso por su fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, incluido uno por cargos de insurrección en el que podría ser sentenciado a pena de muerte.

Seúl.- Miembros del grupo Pueblo en Solidaridad han protestado este viernes frente a la embajada de Irán en Seúl por el asesinato de manifestantes en el país.

Manila.- La madre de Diego Bello, Pilar Lafuente, aseguró que están "satisfechos" con el desarrollo de la vista este viernes en el tribunal en Manila que juzga a tres policías de matar a tiros al joven español en Filipinas en 2020, en la que hoy tuvo que prestar declaración.

São Paulo (Brasil).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúne en Río de Janeiro con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en vísperas de la firma del acuerdo UE-Mercosur, que tendrá lugar el sábado en Asunción.

Los Cristianos (Tenerife, España).- Salvamento Marítimo ha acompañado este jueves hasta el puerto de Los Cristianos (Tenerife) a un cayuco con 43 hombres de origen subsahariano a bordo localizado a unos cinco kilómetros de la costa suroeste de la isla.

Tokio.- Un corte en el suministro eléctrico ha provocado este viernes la interrupción de la línea Yamanote de JR East de Tokio, afectando a decenas de pasajeros que acudían a las principales estaciones de la capital nipona para ir a sus trabajos.

Madrid.- El cantante Julio Iglesias ha negado este viernes las acusaciones realizadas por dos exempleadas, quienes han asegurado que el artista abusó sexualmente de ellas.

Bruselas.– Activistas se manifestaron este viernes frente a la sede de la Comisión Europea en Bruselas para exigir al Ejecutivo comunitario que no bloquee la pionera ley francesa contra la moda rápida, una iniciativa dirigida especialmente al modelo de “ultra fast fashion”, basado en grandes volúmenes de producción y una rotación acelerada de prendas, actualmente sometida a una revisión obligatoria de compatibilidad con la normativa de la UE.

Madrid.- Netflix estrena este viernes 'El Botín', un thriller policíaco protagonizado por Matt Damon y Ben Affleck, quienes dan vida a dos policías de Miami que, junto con su equipo, se encuentran 20 millones de dólares en una casa abandonada, una tentadora suma que a algunos les hace replantearse sus principios.

Madrid.- Ginés Paredes, conocido artísticamente como Walls y consolidado como una de las voces más destacadas de la ‘nueva ola’ musical de la Generación Z en España, saca hoy al mercado su tercer disco, ‘El día que me olvides’, con el que evoluciona su sonido de pop urbano para “abrazar un rock vulnerable y sincero”.

Barcelona (España).- El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, declara como investigado por una presunta estafa de 91.500 euros a una mujer que invirtió en sus sociedades, en 2016.

