Protección Civil avisa por temporal en el área mediterránea peninsular y Baleares a partir del fin de semana

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias ha avanzado que habrá un temporal marítimo con rachas de viento muy fuertes y precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y muy persistentes en toda la mitad norte del área mediterránea peninsular y Baleares a partir de este fin de semana.

Además, ha avisado de que esta situación se prolongará durante los primeros días de la próxima semana, momento en el que se espera que alcance su máximo desarrollo. En base a la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ha explicado que una borrasca se formará sobre el área mediterránea a comienzos de la próxima semana, lo que originará temporal marítimo y probables rachas muy fuertes.

A su vez, generará precipitaciones que podrán ser localmente fuertes y muy persistentes, especialmente en zonas del este y sur de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. El organismo estatal ha explicado que el establecimiento de un patrón de bloqueo sobre Europa va a dar lugar en los próximos días a la elongación de una vaguada en altura y al posterior descuelgue de una dana sobre la Península, que será la que acabe formando la borrasca en los próximos días.

Así, se establecerá un intenso flujo del este muy húmedo sobre la mitad norte del área mediterránea peninsular y Baleares en combinación con el anticiclón europeo, lo que originará el temporal marítimo y las precipitaciones. "Con ello, es posible que se produzcan daños en paseos marítimos y zonas litorales, así como caídas de ramas o de árboles y de elementos arquitectónicos vulnerables o en mal estado. Las lluvias, además, pueden provocar crecidas fluviales e inundaciones locales, especialmente en zonas bajas", ha advertido AEMET.

De cara al fin de semana, el pronóstico recoge precipitaciones en zonas del nordeste peninsular y Baleares y no descarta que éstas sean localmente fuertes y persistentes y que caigan en forma de nieve en áreas de montaña a partir de los 1.200 a 1.400 metros (m).

Según la agencia estatal, los días álgidos del episodio serán el próximo lunes y el martes --es decir, los días 19 y 20--, cuando considera probable que el viento húmedo del este y nordeste se intensifique en el entorno del mar nalear, afectando a la fachada mediterránea peninsular y al archipiélago, con temporal en el mar y probables rachas muy fuertes en zonas litorales.

En este sentido, ha avanzado que las precipitaciones del lunes serán posiblemente más intensas y persistentes en áreas del este de Cataluña. Desde allí, se irían desplazando a lo largo del martes hacia zonas del valle del Ebro y de la Comunidad Valenciana, así como a Baleares. AEMET prevé que los mayores acumulados se produzcan en las zonas a barlovento de las sierras litorales y prelitorales y puntualiza que podrán afectar a las cabeceras de ríos y ramblas.

A partir del miércoles --día 21--, el organismo estatal ha estimado que es probable que las precipitaciones pierdan intensidad y vayan remitiendo en el área mediterránea y que el temporal marítimo tienda a ir amainando. "Dada la naturaleza del episodio, existe una elevada incertidumbre sobre las áreas más afectadas por las precipitaciones, por lo que se recomienda prestar una especial atención a las actualizaciones de los pronósticos en los próximos días", ha recalcado.

DISMINUIR LA VELOCIDAD ANTE LAS LLUVIAS INTENSAS

Ante la previsión de lluvias intensas, Protección Civil recomienda disminuir la velocidad al conducir y extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua. Si es inevitable viajar, pide circular por carreteras principales y autopistas.

Con tormentas súbitas y lluvias intensas, aconseja tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos, ya que el rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y arrastrarlos.

Si comienza a llover de manera torrencial, existe riesgo de inundación, por lo que pide no atravesar con el vehículo ni a pie los tramos inundados, al desconocerse lo que puede haber debajo del agua y ha pedido que se localicen los puntos más altos de la zona. Asimismo, avisa de que no hay que intentar salvar el automóvil en medio de una inundación.

En el caso de estar en el campo, el organismo insta a alejarse de ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, así como evitar atravesar vados inundados y dirigirse a los puntos más altos de la zona. Igualmente, alerta de que el peligro de las tormentas para las personas se produce, fundamentalmente, en campo abierto.

No obstante, recuerda que en núcleos urbanos también hay peligro de caída de rayos, por lo indica que es conveniente colocarse cerca de los edificios para protegerse. Mientras, en las viviendas aconseja evitar las corrientes de aire. En este caso, de ir conduciendo, un vehículo cerrado puede ser un buen refugio.

Además, si la tormenta aparece estando en el campo, pide no correr, así como permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, crestas o divisorias. También reclama a la población que no se refugie bajo los árboles y se aleje de alambradas y objetos metálicos.

ASEGURAR PUERTAS Y VENTANAS ANTE LOS FUERTES VIENTOS

Ante los fuertes vientos, señala que conviene asegurar puertas, ventanas y todos los objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros, edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse.

En la carretera, aconseja extremar las precauciones al conducir, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados, así como prestar atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.

En el caso de encontrarse en zonas marítimas, recomienda que procurar alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y los oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes.

El organismo también llama a evitar estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje. En estas situaciones, avisa de que el mar adquiere condiciones extraordinarias y que puede arrastrar a las personas si se encuentran en sus proximidades. Por ello, pide a la población no poner en riesgo la vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje.