Presidente del Parlamento dice que el futuro de Venezuela debe ser "para la convivencia"

Caracas, 15 ene (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Jorge Rodríguez, afirmó este jueves que el futuro debe ser "para la convivencia y la concordia", tras el informe de gestión que la mandataria encargada del país, Delcy Rodríguez, presentó ante el Legislativo a nombre de Nicolás Maduro.

Durante una intervención ante el Parlamento, donde se congregaron todos los líderes de los poderes públicos y el alto mando militar, el diputado señaló que el discurso de la presidenta encargada, quien es su hermana, "marca los tiempos inmediatos" a la par de que "vislumbra el futuro por venir" para el país suramericano.

"Siempre será de lucha ese futuro, pero también debe ser un futuro para la convivencia y para la concordia, debe ser un futuro donde dejemos de lado aquello que nos separa y empecemos a pensar en lo que nos une", afirmó.

En este sentido, Jorge Rodríguez, quien también ha sido jefe negociador del chavismo ante Estados Unidos, pidió que no caiga "en saco roto" la convocatoria de la mandataria encargada a un "diálogo político".

Asimismo, aseguró que la AN asumirá con "prontitud" y con "celeridad" los proyectos de legislación presentados por la presidenta encargada durante el discurso.

Este jueves, cuando se cumplen diez días desde su juramentación como presidenta encargada, Delcy Rodríguez presentó ante el Parlamento la memoria y cuenta que corresponde al Poder Ejecutivo.

Durante el discurso -en el que, aseguró, trabajó en conjunto con Maduro antes de su captura-, Rodríguez anunció la creación de dos fondos para dirigir los ingresos en divisas del país al aumento de salarios e inversión en servicios, al tiempo que presentó un proyecto de reforma a la 'Ley Orgánica de Hidrocarburos' y una legislación para simplificar trámites.

La presidenta encargada asumió las funciones del Ejecutivo tras los ataques de Estados Unidos en Venezuela, el pasado 3 de enero, durante los cuales fueron capturados Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El miércoles, desde el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, Rodríguez se refirió a la apertura de un "nuevo momento político" que permita el entendimiento "desde la diversidad política", en medio de un proceso de excarcelaciones de presos políticos.

Asimismo, confirmó que sostuvo una llamada telefónica con el mandatario de EE.UU., Donald Trump, para abordar una "agenda de trabajo bilateral" y "asuntos pendientes" entre ambos Gobiernos.EFE

