Petro ve "determinante" su encuentro con Trump el próximo 3 de febrero

El presidente colombiano Gustavo Petro ha declarado que la reunión con su homólogo estadounidense Donald Trump, prevista para el 3 de febrero en Washington, será un momento clave para definir el rumbo de las relaciones bilaterales, luego de que ambos gobiernos hayan enfrentado una escalada de tensiones diplomáticas. De acuerdo con información publicada por la prensa internacional, Petro enfatizó la importancia de este encuentro durante una sesión con su gabinete, subrayando que el diálogo entre Estados Unidos y Colombia, tanto a nivel gubernamental como presidencial, se ha vuelto cada vez más intenso en los últimos días.

Según informó el medio, Petro manifestó que los resultados de esta cumbre aún están por verse y prefirió no adelantarse a precisar los temas específicos que se tratarán a puerta cerrada. No obstante, afirmó que este diálogo será decisivo dadas las señales de amenaza militar expresadas desde Washington. El jefe de Estado colombiano defendió que uno de sus principales objetivos consiste en evitar perjuicios y garantizar la tranquilidad de la población colombiana, en reacción a los recientes comentarios del expresidente estadounidense.

El anuncio de la cita surgió después de que Donald Trump hiciera pública la invitación a Petro a la Casa Blanca, tras mantener ambos mandatarios una primera conversación telefónica. El exmandatario estadounidense remarcó que el encuentro será, en sus palabras, "muy beneficioso" para Estados Unidos y Colombia, aunque advirtió sobre su postura frente al tráfico transnacional de estupefacientes. De acuerdo con las declaraciones recogidas por la prensa, Trump expresó la necesidad de "impedir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos", señalando este asunto como una de las prioridades de la agenda bilateral.

El tema del narcotráfico ocupa así un lugar central en las próximas conversaciones, según destacó el propio Trump y confirmó Petro en el contexto de las crecientes diferencias entre los dos países. Según consignó el medio, la situación de Venezuela también se suma a la agenda, luego de que Petro alertara sobre la posibilidad de tomar nuevamente las armas, evocando su pasado como guerrillero, si se materializaban lo que describió como "amenazas ilegítimas" por parte de Washington.

Este posicionamiento de Petro responde a la posibilidad planteada por Trump de replicar en Colombia una acción militar similar a la ejecutada en Venezuela, que derivó en un saldo de alrededor de cien muertos y la detención del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro. "Colombia está muy enferma, gobernada por un hombre al que le gusta producir cocaína y vendérsela a Estados Unidos", declaró Trump, según reportó el medio de comunicación, en referencia directa a las acusaciones de Estados Unidos por el control y producción de drogas en Colombia bajo el mandato de Petro.

La inminencia de la reunión entre ambos mandatarios ha generado expectativa en la comunidad internacional y en sectores políticos de ambos países, dadas las opiniones divergentes acerca del enfoque en temas como la lucha contra el narcotráfico, la cooperación regional y la seguridad nacional. Tal como publicó la fuente, Petro insistió ante sus ministros en la importancia de asegurar que los colombianos puedan vivir sin miedo y en paz, en medio de la escalada retórica que precede el encuentro.

A medida que se acerca la fecha señalada para la visita a la Casa Blanca, continúan las especulaciones sobre los alcances y resultados de la cita presidencial. Tanto la situación interna de Colombia como el contexto internacional, dominado por la tensión alrededor de Venezuela y la presión estadounidense sobre el combate al narcotráfico, confluyen en una agenda marcada por la incertidumbre y la expectativa. La conversación directa entre Petro y Trump, según destacaron ambos líderes y tal como detalló la prensa internacional, podría definir el tono de las relaciones bilaterales en los próximos meses.