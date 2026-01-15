Agencias

Petro afirma que el decreto de emergencia económica bajará el déficit fiscal del país

Gustavo Petro sostiene que la medida excepcional adoptada permitirá fortalecer la confianza internacional, facilitar financiamiento más asequible, impulsar el crecimiento local y, según subraya, combatir la pobreza, destacando además la estabilidad de los precios y el atractivo de los bonos colombianos

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha puesto el foco en el entusiasmo que genera en los mercados internacionales la compra de bonos colombianos, luego de que el Ejecutivo emitiera tres bonos por un monto total de 4.950 millones de dólares (4.250 millones de euros), cifra que marca un récord histórico para el país. A juicio del mandatario, este interés resultó potenciado tras la entrada en vigor del decreto de emergencia económica el pasado 23 de diciembre, medida excepcional que se extenderá durante 30 días con el objetivo central de reducir el déficit fiscal, que actualmente ronda el 8% del Producto Interno Bruto. Según consignó el medio El País, Petro sostuvo que este mecanismo facilitará el acceso a financiamiento en condiciones más favorables, permitirá fortalecer la confianza internacional y estimulará la economía local.

Durante una intervención, Gustavo Petro explicó que la aprobación del decreto constituye un paso fundamental para remover el que identifica como el principal obstáculo que limitaba la expansión económica de Colombia: el déficit fiscal. Afirmó: “Estamos dando confianza al mundo. Estamos garantizando recursos más baratos con los cuales bajaremos el déficit fiscal y la economía colombiana tumbará su último obstáculo para crecer y dispararse y hacer progresar a las familias”. El presidente subrayó que el objetivo de la medida se centra en reducir la pobreza y relanzar el desarrollo. Agregó: “El último obstáculo se llamaba déficit fiscal y el decreto de emergencia de Germán [Ávila, ministro de Economía de Colombia] lo está logrando”.

De acuerdo con lo publicado por El País, Petro enfatizó que la estabilidad de los precios ha sido otro de los logros alcanzados por el Gobierno en el actual contexto. Según sus palabras, la política de salario vital impulsada por el Ejecutivo habría contribuido a mantener los precios sin incrementos, lo que a su juicio refuerza la confianza entre los inversionistas y los actores económicos nacionales e internacionales. “Estamos demostrando que acertamos, acertamos en el salario vital, los precios no crecen y están estables”, aseguró. El mandatario señaló que se mantendrá la supervisión de los precios desde las instancias gubernamentales para evitar la especulación en los mercados internos.

La decisión de declarar la emergencia económica busca otorgar una respuesta inmediata a los retos fiscales del país, ofreciendo al Gobierno una mayor flexibilidad para actuar en áreas como la gestión de recursos y el ajuste de partidas presupuestarias. El País detalló que este instrumento temporal ha abierto la puerta a la obtención de financiamiento más asequible y a la adopción de medidas de emergencia específicas para hacer frente al alto déficit, considerado un factor que ponía en riesgo el crecimiento económico y la capacidad de respuesta del Estado ante las demandas sociales.

Petro atribuyó el crecimiento en la demanda internacional de bonos colombianos a la percepción de que el país transita una senda de estabilidad y responsabilidad fiscal. Según describió, la confianza del mercado se tradujo en una elevada demanda para adquirir instrumentos de deuda emitidos a menor costo que en años anteriores, lo que, a su vez, permitirá reducir la presión financiera sobre las cuentas públicas. El medio El País resaltó que Colombia consiguió colocar estos bonos en el mercado global con condiciones más favorables que en emisiones previas, en parte gracias a la reacción positiva ante el anuncio del decreto de emergencia económica.

El ministro de Economía de Colombia, Germán Ávila, figura mencionado por Petro como pieza clave en el diseño y aplicación de la medida. La administración nacional sostiene que la intervención permitirá a Colombia sortear desafíos estructurales y avanzar hacia una economía más dinámica y sostenible, en línea con los objetivos de disminuir la pobreza y aumentar el bienestar de las familias colombianas.

El País también informó que el Ejecutivo colombiano ratificó su compromiso de monitorear los indicadores macroeconómicos, concentrándose en los niveles de precios, el ambiente de confianza internacional y el acceso a nuevas líneas de financiamiento. De acuerdo con el gobierno, la estabilidad de los precios y la reducción del déficit fiscal resultan esenciales para garantizar la fortaleza y el crecimiento de la economía, factores a los que se atribuye directamente el interés y la mayor presencia de inversionistas internacionales en el mercado de bonos.

El contexto financiero y los pasos adoptados por la administración Petro han generado reacciones tanto dentro del país como en el entorno global. El decreto de emergencia, con su vigencia de 30 días, se entiende como una herramienta para allanar el camino hacia soluciones de mayor alcance, dirigidas a transformar estructuralmente la economía colombiana y a consolidar los logros alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento. El seguimiento de estas medidas, tanto en los mercados como desde los sectores productivos, continúa a la espera de los próximos informes y resultados económicos oficiales.

