México jugará los amistosos ante Panamá y Bolivia sin sus figuras de Europa

México, 15 ene (EFE).- La selección mexicana enfrentará los dos partidos amistosos de este mes, ante sus pares de Panamá y Bolivia, con un equipo que no incluye a las figuras que militan en las ligas europeas, según la nómina anunciada este jueves por el seleccionador, Javier Aguirre.

La lista divulgada la componen 27 jugadores -26 de la Liga Mx más el centrocampista Obed Vargas, del Seattle Sounders de la MLS- que tratarán de aprovechar la ausencia de quienes están involucrados en equipos de Europa para tratar de ganarse un lugar en el equipo mundialista.

Entre los convocados hay varios establecidos en el Tri como el guardameta Luis Malagón, los defensas Jesús Gallardo y Jorge Sánchez, los centrocampistas Carlos Rodríguez y Diego Laínez y el delantero Ángel Sepúlveda.

Aguirre incluyó entre los atacantes al argentino naturalizado mexicano Germán Berterame, quien pasa por un gran momento de forma deportiva con los Rayados de Monterrey.

México enfrentará a Panamá, trigésimo del ránking FIFA, el próximo jueves 22 en el estadio Rommel Fernández de Ciudad Panamá y el domingo 25 retará a Bolivia, equipo 76 en la misma clasificación, en el estadio Ramón Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra.

- Nómina de México para los amistosos contra Panamá y Bolivia:

. Porteros: Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Guadalajara) y Carlos Acevedo (Santos Laguna).

. Defensas: Richard Ledezma (Guadalajara), Jorge Sánchez (Cruz Azul), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Ramón Juárez (América), Eduardo Águila (San Luis), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca) y Bryan González (Guadalajara).

. Centrocampistas: Luis Romo (Guadalajara), Erik Lira (Cruz Azul), Denzell García (Juárez FC), Iker Fimbres (Monterrey), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Kevin Castañeda (Tijuana), Obed Vargas (Seattle Sounders), Marcel Ruiz (Toluca), Brian Gurtiérrez (Guadalajara), Diego Laínez (Tigres UANL), Roberto Alvarado (Guadalajara) y Gilberto Mora (Tijuana).

Delanteros: Ángel Sepúlveda (Guadalajara), Germán Berterame (Monterrey), Armando González (Guadalajara).

Seleccionador: Javier Aguirre. EFE