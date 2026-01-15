Agencias

México jugará los amistosos ante Panamá y Bolivia sin sus figuras de Europa

Guardar

México, 15 ene (EFE).- La selección mexicana enfrentará los dos partidos amistosos de este mes, ante sus pares de Panamá y Bolivia, con un equipo que no incluye a las figuras que militan en las ligas europeas, según la nómina anunciada este jueves por el seleccionador, Javier Aguirre.

La lista divulgada la componen 27 jugadores -26 de la Liga Mx más el centrocampista Obed Vargas, del Seattle Sounders de la MLS- que tratarán de aprovechar la ausencia de quienes están involucrados en equipos de Europa para tratar de ganarse un lugar en el equipo mundialista.

Entre los convocados hay varios establecidos en el Tri como el guardameta Luis Malagón, los defensas Jesús Gallardo y Jorge Sánchez, los centrocampistas Carlos Rodríguez y Diego Laínez y el delantero Ángel Sepúlveda.

Aguirre incluyó entre los atacantes al argentino naturalizado mexicano Germán Berterame, quien pasa por un gran momento de forma deportiva con los Rayados de Monterrey.

México enfrentará a Panamá, trigésimo del ránking FIFA, el próximo jueves 22 en el estadio Rommel Fernández de Ciudad Panamá y el domingo 25 retará a Bolivia, equipo 76 en la misma clasificación, en el estadio Ramón Aguilera, en Santa Cruz de la Sierra.

- Nómina de México para los amistosos contra Panamá y Bolivia:

. Porteros: Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Guadalajara) y Carlos Acevedo (Santos Laguna).

. Defensas: Richard Ledezma (Guadalajara), Jorge Sánchez (Cruz Azul), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Ramón Juárez (América), Eduardo Águila (San Luis), Everardo López (Toluca), Jesús Gallardo (Toluca) y Bryan González (Guadalajara).

. Centrocampistas: Luis Romo (Guadalajara), Erik Lira (Cruz Azul), Denzell García (Juárez FC), Iker Fimbres (Monterrey), Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Kevin Castañeda (Tijuana), Obed Vargas (Seattle Sounders), Marcel Ruiz (Toluca), Brian Gurtiérrez (Guadalajara), Diego Laínez (Tigres UANL), Roberto Alvarado (Guadalajara) y Gilberto Mora (Tijuana).

Delanteros: Ángel Sepúlveda (Guadalajara), Germán Berterame (Monterrey), Armando González (Guadalajara).

Seleccionador: Javier Aguirre. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Volcán del Perú emite flujo de lodo a lo largo de algunas poblaciones sin afectar personas

Infobae

Lula toma juramento a su nuevo ministro de Justicia con foco en el crimen organizado

Infobae

María Corina Machado trata de ganarse a Trump ofreciéndole el Premio Nobel de la Paz

Infobae

Se registran más de 136.000 casos de gripe en Nueva York, la mayoría en menores de edad

Infobae

Una lluvia de confeti da comienzo a las Fiestas de la Calle San Sebastián en Puerto Rico

Infobae