Los carburantes encadenan siete semanas de caídas y acumulan un abaratamiento de hasta más de un 5%

El precio de los carburantes ha encadenado su séptima caída consecutiva, manteniendo así la tendencia bajista en que entró a principios de diciembre, y acumula un abaratamiento de más del 5%.

En concreto, el precio medio del litro de gasolina ha bajado un 0,07% con respecto a la pasada semana, hasta los 1,436 euros, con lo que suma un descenso de más del 3,5% desde inicios de diciembre, según datos del Boletín Petrolero de la UE recogidos por Europa Press.

En el caso del precio medio del litro de diésel, encadena también su séptima bajada seguida, tras abaratarse un 0,14% frente a hace una semana, para situarse en los 1,383 euros, y acumula un descenso del 5,01%.

De esta manera, en el caso de la gasolina, habría que retroceder hasta fechas anteriores al estallido de la guerra de Ucrania para encontrar un precio más bajo -a mediados de septiembre de 2021-, aunque bien es cierto que, con las subvenciones que se aplicaron por la crisis energética, el precio en el surtidor estuvo por debajo durante bastante tiempo en fechas posteriores. Para el gasoil, los 1,383 euros por litro de esta semana es el nivel más bajo desde mediados de junio.

LLENAR EL DEPÓSITO, HASTA 6,38 EUROS MÁS BARATO.

De esta manera, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de 76,06 euros, unos 4,9 euros menos que en el arranque del pasado año, cuando ascendía a unos 80,96 euros.

Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 78,98 euros, unos 6,38 euros menos que hace un año, cuando superaba los 85,36 euros.

Asimismo, una semana más, el precio medio del litro del diésel se mantiene por debajo de los niveles en que estaba antes del estallido de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando era de 1,479 euros el litro. La gasolina, mientras, sigue también por debajo del precio de los 1,591 euros el litro que tenía en ese momento.

Además, ambos carburantes continúan lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El diésel suma ya 150 semanas por debajo del precio de la gasolina. Se mantiene así en la situación habitual anterior a la invasión rusa de Ucrania, que provocó que el precio del gasoil fuese más caro que el de la gasolina de forma continuada desde agosto de 2022 hasta mediados de febrero de 2023, cuando se rompió la dinámica.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

LOS PRECIOS EN ESPAÑA, MÁS BARATOS QUE LA MEDIA EUROPEA.

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,605 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,681 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,554 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,607 euros.