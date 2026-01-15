Agencias

El redondeo solidario de Worldcoo llega a Italia y transforma compras en más de 170.000 microdonaciones

Worldcoo, la plataforma de microdonaciones solidarias, ha dado el primer paso en su expansión internacional con su llegada a Italia, donde ha logrado transformar las compras en más de 170.000 microdonaciones, después de doce años impulsando el redondeo solidario en España, como ha dado a conocer en un comunicado.

El redondeo solidario se implantó en primer lugar en cinco establecimientos comerciales de la cadena de supermercados Sicilianos 'Famila Supermercati' (Grupo Romano CDS) para luego ampliarse a toda su red y extenderse a otras dos enseñas del grupo: Max Supermercato e Il Centesimo.

Así, tras el éxito del programa piloto, que superó las expectativas iniciales con un 44% de participación de los clientes, el Grupo Romano decidió ampliar la iniciativa al resto de tiendas Famila en Sicilia y extenderla a otras dos de sus marcas: Max Supermercati e Il Centesimo.

A día de hoy, ya ha canalizado más de 170.000 microdonaciones, lo que se traduce en más de 45.000 euros que se han recaudado voluntariamente por todos los clientes que han redondeado el importe final de la compra para colaborar con una causa social. Para finales de 2026, Worldcoo prevé alcanzar en Italia el millón de euros recaudados.

Los fondos que se están recaudando se destinarán íntegramente a dos entidades: Fundación Piccoli Battiti, una asociación siciliana dedicada a la prevención de enfermedades cardíacas infantiles y a la promoción de la salud; y a La Casa del Sorriso, entidad que trabaja para favorecer la inclusión social de niños en situación de vulnerabilidad.

Para el co-fundador y Board Member de Worldcoo, Sergi Figueres, "es un gran orgullo poder llevar nuestra misión a Italia". "Sicilia ha sido solo el punto de partida. Nuestro objetivo es extender progresivamente el sistema a nivel nacional, sumando nuevos puntos de venta y socios. La elección de empezar en el sur italiano ha tenido un valor simbólico: apostar por territorios con gran conciencia comunitaria y necesidades concretas de apoyo", ha enfatizado.

Por su parte, el administrador de CDS Grupo Romano, Angelo Agliata, ha asegurado que con este proyecto dan "un paso más" en su "compromiso por crecer de manera responsable y seguir cerca de las comunidades en las que operamos". "Cada acción cuenta, y creemos que incluso los gestos más sencillos pueden marcar la diferencia y contribuir a un futuro más solidario. Este logro reafirma la vocación social de CDS y la fuerza de un esfuerzo compartido entre empresa, empleados y clientes", ha aseverado.

¿CÓMO FUNCIONA EL REDONDEO SOLIDARIO?

El redondeo solidario de Worldcoo permite a los clientes, al pagar su compra, redondear voluntariamente el importe del ticket y donar los céntimos sobrantes a una causa benéfica. Gracias a su tecnología, las donaciones se integran de forma automática, sencilla y totalmente transparente en los sistemas de pago.

A través de los portales solidarios y la app de Worldcoo, tanto los comercios como los donantes pueden hacer un seguimiento en tiempo real de la recaudación y de los proyectos apoyados. En el proyecto piloto en Italia, las primeras donaciones han apoyado a Piccoli Battiti, una entidad local que promueve la prevención cardíaca infantil y beneficia directamente a 1.800 niños con cardiopatías.

"Esta alianza con Grupo Romano y Piccoli Battiti representa el inicio de un camino compartido para transformar algo tan cotidiano como una compra en una acción con sentido y damos un paso decisivo en nuestro objetivo de extender el impacto del redondeo solidario más allá de España", señala la CEO de Worldcoo, Tania Quintero.

Quintero ha señalado que "este logro ha sido posible gracias al trabajo conjunto" con sus socios tecnológicos Toshiba Global Commerce Solutions y Konvergence, "que han garantizado una integración fluida del sistema en los terminales de pago y una experiencia ágil, segura y transparente para los clientes y las ONG".

Hasta la fecha, Worldcoo ha gestionado cerca de 100 millones de microdonaciones, con las que ha recaudado 23 millones de euros para financiar más de 1.100 proyectos. Con su tecnología, Worldcoo convierte las compras diarias en una fuerza para el bien, demostrando que los pequeños gestos pueden generar un gran impacto social.

