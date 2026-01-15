El precio del petróleo cae un 3% después de la primera venta de crudo venezolano por parte de EEUU

Según fuentes oficiales citadas por The Hill, se prevé que Estados Unidos continuará con la venta de petróleo venezolano en los próximos días y semanas, tras la reciente transacción valorada en 500 millones de dólares (alrededor de 430 millones de euros). Esta operación, la primera de su tipo por parte de la Administración estadounidense, ocurre poco después de la incursión militar realizada en Venezuela que concluyó con la captura del presidente Nicolás Maduro y un centenar de víctimas mortales. La noticia principal gira en torno al desplome del precio del petróleo, que retrocedió más del 3% tras conocerse la venta inicial de crudo venezolano por parte de Estados Unidos.

De acuerdo con múltiples plataformas noticiosas como CNN, Fox Business y The Hill, los precios internacionales del barril mostraban una caída notable este jueves antes de la apertura de los mercados en Europa. El barril de Brent, referencia en el continente europeo, descendía cerca del 3,4% para colocarse en 64,26 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), utilizado como indicador para Estados Unidos, sufría una baja de 3,35% y alcanzaba una cotización de 59,94 dólares. Estos descensos reflejan la reacción del mercado petrolero a la operación estadounidense con crudo proveniente de Venezuela, así como la expectativa de nuevas transacciones en el corto plazo.

El medio The Hill detalló que la cuenta principal donde se depositaron los ingresos de la venta se halla en Qatar. Esta información fue corroborada por el portal económico Semafor, el cual citó a un alto funcionario del Gobierno para indicar que la operación se lleva a cabo bajo un esquema internacional. Pese a que la administración presidida por Donald Trump no ha divulgado detalles adicionales sobre el procedimiento de venta, fuentes de la Casa Blanca consultadas por The Hill aseguran que Estados Unidos planea utilizar empresas estadounidenses para reconstruir la industria petrolera venezolana y aprovechar las extensas reservas del país latinoamericano.

Según CNN y otros medios estadounidenses, la trasferencia de poder en Venezuela también sirvió como contexto importante tras la acción militar. Delcy Rodríguez, presidenta encargada designada tras la captura de Nicolás Maduro, mantiene un canal de comunicación abierto con el Gobierno estadounidense. Donald Trump declaró el lunes que 50 millones de barriles de petróleo se dirigen hacia Estados Unidos, enfatizando la colaboración actual con el nuevo liderazgo venezolano. En palabras del propio Trump, citadas por The Hill, “estamos trabajando muy bien con Venezuela”, haciendo referencia a una conversación telefónica con Rodríguez en la que ambos mandatarios habrían acordado una cooperación dirigida a fomentar la “estabilización” del país.

La respuesta de los mercados evidencia el impacto que puede tener la reconfiguración de las rutas del petróleo venezolano y la integración de este crudo al sistema energético estadounidense y europeo. Los portales económicos mencionan además que las operaciones futuras se inscriben dentro de una estrategia de mayor alcance, que busca redirigir la producción venezolana aprovechando tanto la capacidad de refinación de Estados Unidos como el contexto geopolítico actual, conforme informó Semafor.

El proceso en curso marca un giro en la política energética internacional y presenta un escenario en el que el petróleo venezolano, históricamente restringido por sanciones y bloqueos, empieza a incorporarse de nuevo a los principales mercados. Las cifras en descenso del Brent y el WTI coinciden con la activación de esta nueva etapa de comercialización, reforzando un cambio en las previsiones de los analistas y en las estrategias de los países consumidores y productores, de acuerdo con CNN.

La gestión de los ingresos derivados de la venta, con su localización en cuentas fuera de Venezuela, ha generado observaciones por parte de analistas económicos y políticos, aunque hasta el momento la administración de Donald Trump no se ha pronunciado de manera oficial sobre el destino final de esos fondos. Mientras tanto, la expectativa de nuevas operaciones petroleras continúa, impulsando tanto la volatilidad de los mercados como los debates sobre el futuro inmediato de la industria energética en la región, apuntó The Hill.

Fox Business reportó que la incursión militar estadounidense y la consiguiente venta de petróleo han sido objeto de cobertura destacada en medios internacionales, atentos al desarrollo de las relaciones entre Washington y Caracas. El papel de Qatar como depósito de los ingresos y la participación de empresas estadounidenses en la reconstrucción del sector petrolero venezolano constituyen elementos centrales para entender la dimensión global de la iniciativa. La continuidad de las transacciones será observada por actores de la industria y gobiernos, mientras se ajustan las respuestas del mercado ante la posibilidad de un flujo constante de crudo desde Venezuela bajo el amparo estadounidense.