El PP creará este jueves otra comisión de investigación en el Senado para saber si la SEPI "pagó favores" a Maduro

Las actuaciones legales recientes han tenido como consecuencia la detención, durante diciembre de 2025, de la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, quienes están bajo investigación en el marco de una causa instruida por la Audiencia Nacional sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. Tras estas detenciones, la Guardia Civil acudió a las sedes de Correos y a los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para requerir documentación relevante para la investigación. Este contexto judicial y policial se inscribe en un escenario político tenso, pues el próximo jueves el Senado celebrará un pleno extraordinario, convocado por la mayoría absoluta del Partido Popular (PP), cuyo objetivo central será la creación de una nueva comisión de investigación sobre la SEPI y la posible existencia de favores a terceros a través de la gestión de esta entidad estatal.

Según consignó el medio, la comparecencia de las vicepresidentas María Jesús Montero y Sara Aagesen durante el pleno forma parte de la estrategia del PP para examinar la actividad de la SEPI, especialmente en lo relacionado con la presunta concesión de beneficios ilícitos al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro. De acuerdo con las declaraciones recogidas por la prensa, el foco de la investigación parlamentaria incluirá operaciones como el rescate de la aerolínea Plus Ultra, así como supuestos pagos de favores internacionales vinculados a este país sudamericano.

El Partido Popular ha argumentado que una fracción significativa de los recursos gestionados por la SEPI, específicamente cerca de mil millones de euros del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas, se encuentra actualmente bajo investigación judicial. Este fondo, cuyo objetivo consistió en rescatar empresas estratégicas afectadas durante la pandemia, distribuyó 2.681 millones de euros entre 28 empresas, según explicó la portavoz del PP en el Senado, Alicia García. El medio detalla que García denunció que la SEPI opera como “el centro de la trama corrupta del sanchismo”, en la que estarían involucrados altos cargos y dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y que las pesquisas de la Audiencia Nacional examinan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

En las declaraciones recogidas, la portavoz del grupo popular señaló a la SEPI como una “empresa estratégica” que gestiona empresas públicas de sectores clave como energía, telecomunicaciones, defensa y transporte, y administra miles de millones de euros de fondos públicos. Según la denuncia del PP, la situación de la SEPI desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno ha supuesto un “deterioro histórico”, con ejemplos como los “500 millones de euros en pérdidas” que habría registrado Correos durante 2024.

El debate político se ha intensificado tras el anuncio de la formación de esta nueva comisión parlamentaria, en la que el PP ha citado específicamente a las vicepresidentas Montero y Aagesen, argumentando que sus departamentos se encuentran “bajo sospecha” debido a la supuesta trama de hidrocarburos que habría favorecido al gobierno de Maduro. Según informaciones divulgadas, la investigación también examina contratos, subvenciones y ayudas públicas presuntamente irregulares, así como posibles “mordidas” canalizadas por medio de sociedades pantalla.

Entre las figuras que el PP pretende citar en la comisión destaca el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien responsabilizan de haber intermediado en cuestiones como el rescate de Plus Ultra. Fuentes del grupo popular solicitaron que Zapatero permanezca “localizable” en España de cara a su comparecencia en la llamada ‘comisión Koldo’ del Senado, aunque su citación no estaría prevista durante enero, según detalló el medio. Alicia García se refirió a Zapatero describiéndolo como “el perejil de todas las salsas”, por su supuesta implicación como mediador entre España y el gobierno venezolano; sostuvo además que “la corrupción al otro lado del charco no nos hace olvidar la corrupción ‘sanchista’ en España”.

La nueva comisión de investigación entrará en funcionamiento una vez que el pleno del jueves apruebe su creación por mayoría absoluta. Posteriormente, en febrero se organizará una sesión específica en la que se definirá el reparto de la presidencia, la composición de la mesa y el calendario de comparecencias. Entre las primeras personas que podrían ser llamadas figuran, además de las vicepresidentas, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y la exmilitante socialista Leire Díez, según adelantaron fuentes parlamentarias citadas por los medios.

El medio reportó que la Guardia Civil, en el marco de las diligencias judiciales, requirió información a diversos organismos públicos inmediatamente después de los arrestos de diciembre. Esta acción refuerza el clima de vigilancia y revisión sobre la gestión de la SEPI, entidad pública cuya actuación en materia de contratos y ayudas ha quedado bajo el escrutinio político y judicial. El Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI durante la pandemia, fue señalado por el PP como el principal foco de las sospechas, interpretando las ayudas como supuestos pagos irregulares y manifestando su preocupación por la posible utilización de la entidad pública como herramienta de financiación y favores políticos en el ámbito nacional e internacional.