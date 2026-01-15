El Ibex 35 cae un 0,2% en la apertura, pendiente del precio del petróleo y de Estados Unidos

La cotización del barril de Brent, que sirve de referencia en Europa, sufrió un descenso del 3,16% y se ubicó en 64,42 dólares. Este comportamiento se produce tras la primera venta de petróleo venezolano efectuada por Estados Unidos, una operación valorada en 500 millones de dólares (unos 430 millones de euros), realizada menos de dos semanas después de la intervención militar estadounidense que causó un centenar de fallecimientos y derivó en la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro. En este contexto geopolítico, el principal índice bursátil español abrió la sesión del jueves a la baja, manteniendo la atención de inversores y analistas sobre la evolución del precio del petróleo y las decisiones en materia energética de la administración estadounidense, tal como explicó el medio de referencia.

Según informó la fuente mencionada, el Ibex 35 empezó la jornada con un recorte del 0,18%, lo que le permitió mantenerse por encima de los 17.600 puntos y marcar 17.663,3 enteros hacia las 9.00 de la mañana. El desplome de los precios del crudo repercutió de manera directa en la cotización de empresas del sector energético listadas en el índice español. Entre las compañías que sufrieron mayor retroceso al inicio de la jornada figuraba Repsol, que cedió un 5,19%, mientras Colonial también retrocedía un 1,83%. En contraste, los mayores avances los protagonizaban Aena, con una subida del 1,54%, seguida por Banco Sabadell (0,98%), Sacyr (0,96%) e Indra (0,78%).

El efecto de la venta de petróleo venezolano por parte de Estados Unidos representó un nuevo factor en la dinámica del mercado energético internacional, sumándose al impacto generado por la reciente operación militar en Venezuela. El precio del West Texas Intermediate (WTI), referencial en Estados Unidos, también registró una bajada del 3,06%, situándose en 60,12 dólares por barril, precisó la misma publicación.

En el ámbito macroeconómico español, el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó este jueves que la inflación anual se moderó al 2,9% durante diciembre. Esta cifra representa una décima menos respecto al mes anterior y se debe tanto a la disminución en los precios de los carburantes como al menor incremento de los paquetes turísticos en comparación con diciembre de 2024. Los datos definitivos ofrecidos por el INE coinciden con las estimaciones adelantadas el mes pasado, de acuerdo con la información recogida por el mismo medio.

Otro foco de atención para los mercados estuvo puesto en el regreso del Tesoro Público español a los mercados financieros. Este jueves, 15 de enero, el Tesoro ejecutó una nueva subasta de deuda a medio y largo plazo, con una previsión de adjudicación de entre 5.000 y 6.000 millones de euros. Esta previsión responde a los objetivos planteados por el organismo, dependiente del Ministerio de Economía, para el presente ejercicio presupuestario.

Al observar el desempeño de las plazas bursátiles europeas, el medio citado indicó que Fráncfort abrió con un descenso marginal del 0,09%. Por su parte, Milán, París y Londres comenzaron la sesión con aumentos del 0,24%, 0,10% y 0,01%, respectivamente. Este comportamiento mixto refleja la incertidumbre y la volatilidad existentes en los mercados ante la actual coyuntura económica internacional y los últimos acontecimientos geopolíticos.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se situó en 1,1628 dólares. Esta relación se produce en un contexto de variaciones asociadas tanto a las decisiones de política monetaria estadounidenses como a los datos macroeconómicos europeos. Paralelamente, el interés exigido al bono español a diez años disminuyó hasta el 3,225%, mostrando cambios en el apetito de los inversores por la renta fija española, según reportó el mismo medio.

De manera acumulada, todos estos elementos —la caída del petróleo, la actuación de Estados Unidos en el sector energético latinoamericano, la evolución de la inflación y los movimientos de la deuda pública— marcaron el comportamiento de los mercados financieros españoles y europeos durante la apertura de la sesión, según consignó la publicación especializada. Las expectativas de los inversores continúan centradas en la evolución del precio del petróleo, los próximos pasos de Estados Unidos en materia energética y las repercusiones que estos factores tendrán tanto en los precios al consumidor como en la estabilidad financiera de la zona euro.