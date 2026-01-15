El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este jueves de urgencia mientras crecen las tensiones en Irán

La preocupación internacional se ha centrado en las denuncias sobre la posible ejecución del joven iraní Erfan Soltani, de 26 años, cuya sentencia podría cumplirse en cualquier momento, tras lo que la ONG kurdo-iraní Hengaw calificó como un “proceso judicial rápido y opaco” luego de su detención por participar en manifestaciones en Irán. Estas informaciones han coincidido con la convocatoria de una sesión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en respuesta al incremento de la represión estatal durante las protestas y al contexto de crecientes fricciones entre Irán y Estados Unidos. Según publicó el medio, el encuentro de los 15 países miembros del Consejo está previsto para este jueves a las 15.00 horas en Nueva York (21.00 horas en España) con el fin de abordar la situación en Oriente Próximo.

Tal como detalló la Portavocía del secretario general de la ONU, António Guterres, la sesión extraordinaria fue convocada ante la escalada de violencia y las masivas movilizaciones civiles que han resultado en miles de muertos y decenas de miles de detenidos en territorio iraní. Según reportó la plataforma, Stéphane Dujarric, portavoz de Guterres, comunicó en rueda de prensa que el organismo mantiene una preocupación profunda por la situación en Irán y, especialmente, por “las imágenes que están saliendo de manifestantes asesinados por la violencia en las manifestaciones”.

De acuerdo con el medio, Dujarric reiteró la postura “firme” de Naciones Unidas respecto a la oposición total a la pena de muerte en cualquier circunstancia y subrayó la urgencia de garantizar la protección de los manifestantes, señalando: “Lo que queremos es que la gente esté segura mientras protesta pacíficamente, tal como se le reconoce el derecho a protestar pacíficamente en cualquier parte del mundo”. El portavoz respondió así después de que Teherán solicitara que la ONU condenara los anuncios de posibles ataques por parte de Estados Unidos sobre territorio iraní.

Según publicó el medio, las tensiones entre Teherán y Washington han aumentado debido a las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha reiterado la posibilidad de atacar a Irán. El embajador permanente de Irán ante Naciones Unidas, Amir-Saeid Iravani, envió una carta al secretario general Antonio Guterres y al presidente del Consejo de Seguridad, Abukar Dahir Osman, en la que les exhortó a rechazar “de manera inequívoca todas las formas de incitación a la violencia, las amenazas de uso de la fuerza y la injerencia en los asuntos internos de Irán por parte de Estados Unidos”, según reportó el mismo medio.

El contexto de las protestas en Irán ha estado marcado por acusaciones del gobierno contra el presidente Trump, a quien señalan por “incitar abiertamente a la violencia y a la desestabilización” del país. Según consignó la fuente, estas acusaciones se han fundamentado en llamados expresos de Trump a los manifestantes para que “tomen el control” de las instituciones del Estado, declaraciones realizadas en su plataforma Truth Social.

Dirigentes internacionales y organizaciones de derechos humanos han elevado la presión sobre Teherán debido al saldo de víctimas desde el inicio de las movilizaciones populares. Según la información disponible, la cifra de muertos se sitúa en miles, con decenas de miles de personas detenidas en el marco de la represión estatal.

Mientras el Consejo de Seguridad se prepara para la discusión de este jueves, la ONU ha reiterado que no dispone de elementos para comentar directamente las afirmaciones del gobierno iraní, de acuerdo con palabras de Dujarric reportadas por el medio. El propio portavoz también aseguró estar “seguro” de que el gobierno iraní “recibirá respuesta” a las preocupaciones planteadas por la comunidad internacional.

Estas tensiones, marcadas por denuncias, amenazas y manifestaciones, configuran un escenario complejo en el que organismos internacionales actúan bajo presión para contener la violencia y garantizar el respeto a los derechos fundamentales, en medio de un incremento de las acciones represivas y del discurso hostil entre los gobiernos de Irán y Estados Unidos, según detalló el medio.