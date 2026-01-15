El actor turco Can Yaman, listo para nuevos géneros más allá de las telenovelas románticas

Madrid, 15 ene (EFE).- El actor Can Yaman, estrella de las telenovelas turcas, se siente preparado para afrontar nuevos géneros en su carrera, mas allá de las series románticas por las que saltó a la fama a nivel internacional, según aseguró este jueves a EFE en Madrid.

Yaman se encuentra en la capital española promocionando 'El Turco', que se estrena hoy en la plataforma Movistar +, una serie basada en la leyenda del Turco de Moena, que cuenta la historia de Balaban Aga, un soldado turco que resulta gravemente herido durante el segundo asedio de Viena en 1683.

Tras ser traicionado por quien él considera su hermano, Marco (Will Kemp), es condenado a muerte, pero logra escapar y viajar hasta el pueblo italiano de Moena, donde se enamora de una joven lugareña, Gloria (Greta Ferro), y se convierte en líder de la resistencia.

Yaman, que actualmente está en España grabando la serie 'El laberinto de las mariposas', siente que este papel puede ser un antes y un después en su carrera porque le ha hecho "crecer muchísimo", ser "más listo" y estar "más preparado".

En parte, se debe a las "duras" condiciones en las que tuvo que trabajar durante el rodaje de la serie, en Hungría: "Hacía mucho frío y los horarios eran muy particulares. Grabábamos una semana por la mañana y una semana por la noche. Me levantaba a las dos de la mañana", relató el actor, y revindicó que "lo que no te mata, te hace crecer".

Esta es la primera producción turca rodada íntegramente en inglés y con un casting internacional, otro de los motivos que cree le han hecho crecer profesionalmente.

"Trabajar algún día con la productora Ay Yapim era uno de mis sueños cuando vivía en Turquía, pero no tuve la oportunidad porque yo hacía muchas comedias románticas, algo que ellos no hacían. Estoy muy feliz de por fin haber podido trabajar con ellos", celebró Yaman.

El actor, que el pasado fin de semana fue detenido en una discoteca de Estambul tras una redada policial contra el consumo de drogas y puesto posteriormente en libertad sin cargos, cuenta con una gran base de fans internacional por su trabajo en telenovelas de éxito como 'Pájaro soñador', 'Sandokan', o 'Viola come il mare'.

Ahora, sin embargo, está intentando buscar personajes que pueda interpretar "de manera tridimensional".

"Intento hacer que gusten a todas las edades y géneros, a los hombres, a los niños, a los mayores... En general, mis telenovelas gustaban solo a las mujeres, pero desde que me he mudado a Italia estoy intentando hacer otras cosas. Necesito abrazar a todo el mundo", recalcó.

Sobre el lugar hacia el que quiere dirigir su carera, Yaman explicó que su objetivo es "ir día a día" y dar lo mejor de sí mismo.

"Creo fuertemente en Dios, que me acompaña muy bien en mi carrera. Me hará llegar donde merezco, así que no pienso donde llegaré", resaltó.

Paula Boira