Contar un Secreto ¡te lleva a los TikTok Awards! PR Newswire CIUDAD DE MÉXICO, 15 de enero de 2026 Participa en la edición 2026 de nuestro exitoso TikTok Challenge #TeCuentoMiSecreto y gana una experiencia inolvidable: Asistir a los TikTok Awards el próximo 29 de enero en CDMX. Disfrutar de un Full Glam Day para brillar como nunca. Desayuno con una de tus influencers Secret favoritas. Y recibe un año de producto gratis de Secret. CIUDAD DE MÉXICO, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Cuando las mujeres comparten los secretos detrás de sus logros, su confianza se multiplica. Enfrentar retos, superar los nervios y mantenerse frescas no es casualidad: es cuestión de estar preparadas, ¡y Secret Cherry Blossom es tu mejor aliado! En esta ocasión contar tus secretos no sólo da esa complicidad, también te puede llevar a ¡estar en losTikTok Awards el próximo 29 de enero de 2026 en CDMX! ¿Cómo participar?· Graba un TikTok donde cuentes un "secreto" de: 1. Un momento que te hizo sudar y que te arrepentiste de no haber usado Secret o 2. Un momento en que gracias a Secret te sentiste fresca y protegida, y no sudaste.

2. Usa tu Secret Cherry Blossom como micrófono.

3. Añade el hashtag #TeCuentoMiSecreto en la descripción del video. 4. Asegúrate de tener tu perfil público ¡Y listo! Ya estás participando por uno de los 3 pases dobles para vivir los TikTok Awards con glamour y confianza. Además, disfrutarás de un Full Glam Day para que la única preocupación sea caminar segura y fresca por la pink carpet. Ah, y no olvides: también recibirás un año de producto gratis.

Contar un secreto nunca había sido tan recompensado. ¡Mucha suerte! Para más información visita: https://www.onepg.com.mx/te-cuento-mi-secreto