Agencias

Contar un Secreto ¡te lleva a los TikTok Awards!

Guardar

Contar un Secreto ¡te lleva a los TikTok Awards! PR Newswire CIUDAD DE MÉXICO, 15 de enero de 2026 Participa en la edición 2026 de nuestro exitoso TikTok Challenge #TeCuentoMiSecreto y gana una experiencia inolvidable: Asistir a los TikTok Awards el próximo 29 de enero en CDMX. Disfrutar de un Full Glam Day para brillar como nunca. Desayuno con una de tus influencers Secret favoritas. Y recibe un año de producto gratis de Secret. CIUDAD DE MÉXICO, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Cuando las mujeres comparten los secretos detrás de sus logros, su confianza se multiplica. Enfrentar retos, superar los nervios y mantenerse frescas no es casualidad: es cuestión de estar preparadas, ¡y Secret Cherry Blossom es tu mejor aliado! En esta ocasión contar tus secretos no sólo da esa complicidad, también te puede llevar a ¡estar en losTikTok Awards el próximo 29 de enero de 2026 en CDMX! ¿Cómo participar?· Graba un TikTok donde cuentes un "secreto" de: 1. Un momento que te hizo sudar y que te arrepentiste de no haber usado Secret o 2. Un momento en que gracias a Secret te sentiste fresca y protegida, y no sudaste.

2. Usa tu Secret Cherry Blossom como micrófono.

3. Añade el hashtag #TeCuentoMiSecreto en la descripción del video. 4. Asegúrate de tener tu perfil público ¡Y listo! Ya estás participando por uno de los 3 pases dobles para vivir los TikTok Awards con glamour y confianza. Además, disfrutarás de un Full Glam Day para que la única preocupación sea caminar segura y fresca por la pink carpet. Ah, y no olvides: también recibirás un año de producto gratis.

Contar un secreto nunca había sido tan recompensado. ¡Mucha suerte! Para más información visita: https://www.onepg.com.mx/te-cuento-mi-secreto (adjuntos) Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2862192/Secret_Gel_Cherry_Blossom.jpg View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/mx/comunicados-de-prensa/contar-un-secreto-te-lleva-a-los-tiktok-awards-302662655.html FUENTE Secret

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

ONG Artículo 19 critica "censura previa" de la entrevista al actor Eduardo Verástegui

Infobae

Los grandes bancos de EE.UU. cierran 2025 con ingresos anuales al alza

Infobae

Candidato presidencial de Perú que sufrió atentado llama a empoderar a Policía y militares

Infobae

Bolsonaro es trasladado a una instalación policial especial dentro de un complejo penitenciario

Infobae

María Corina Machado dice que le ofreció a Trump la medalla del Nobel de la Paz

Infobae