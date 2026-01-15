Albares comparece este jueves en el Congreso para exponer la posición del Gobierno sobre Venezuela

El Ejecutivo español informó que ha confirmado la liberación de nueve ciudadanos con nacionalidad española en Venezuela, cinco de ellos con doble nacionalidad, tras el cambio en la situación política en el país sudamericano. De acuerdo con El País, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, prevé detallar este jueves ante el Pleno del Congreso de los Diputados la posición del Gobierno respecto a Venezuela, así como las gestiones más recientes llevadas a cabo por el Ejecutivo luego de la captura de Nicolás Maduro a raíz de una operación militar estadounidense.

Según consignó El País, Albares acude a la cámara a petición propia y tras la solicitud conjunta de diversos grupos parlamentarios —Sumar, ERC, Bildu, BNG y Podemos—, que buscan conocer en profundidad la postura del Gobierno español en este nuevo contexto venezolano y las perspectivas que se abren tras la intervención militar en Caracas y el posterior traslado de Maduro a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo. Mientras tanto, se mantiene la expectativa acerca de si el presidente Pedro Sánchez responderá también ante el Congreso como ha pedido el Partido Popular, considerando insuficientes las explicaciones del ministro de Exteriores.

El medio El País detalló que la reacción inmediata del Ejecutivo español tras la captura de Maduro incluyó la oferta de sus “buenos oficios” para actuar como mediador entre las partes en conflicto, una fórmula diplomática para facilitar un eventual proceso de diálogo y acuerdo. Hasta el momento, no se han dado pasos concretos para iniciar tal mediación, y se desconocen avances en esa dirección.

En materia de principios, el Gobierno español sostuvo ante El País que la operación militar realizada por Estados Unidos en territorio venezolano representa una infracción del Derecho Internacional. Para España, la solución a la prolongada crisis política en Venezuela no debe imponerse desde el exterior ni alcanzarse mediante el uso de la fuerza, sino que debe surgir del entendimiento entre venezolanos y por medio de mecanismos pacíficos.

Por otra parte, el tema de los recursos naturales venezolanos adquirió relevancia después de que el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, subrayó como prioritaria la reactivación de la producción petrolera. En este sentido, el Ejecutivo español insiste en que corresponde exclusivamente al pueblo venezolano la explotación de sus recursos naturales, afirmando que forman parte de la soberanía nacional del país.

El País reportó que durante los más recientes contactos diplomáticos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estableció comunicación con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La conversación, celebrada el pasado viernes, tuvo como objetivo intercambiar impresiones y explorar las vías posibles para contribuir a la estabilidad en el país caribeño. Asimismo, José Manuel Albares dialogó ese mismo día con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a fin de intercambiar información sobre la situación y valorar posibles acciones coordinadas.

El proceso de liberación de presos españoles fue otro de los temas destacados en la cobertura de El País, que informó que las autoridades españolas celebraron la excarcelación como un “paso positivo”, en el entendido de que se encamina hacia la normalización institucional y esperan que se mantenga. Albares se reunió este miércoles con cuatro de los liberados y sus familiares, como parte del seguimiento y apoyo del Gobierno a los ciudadanos afectados.

El debate parlamentario también apunta al papel de figuras políticas españolas en la reciente crisis. El País detalló que sectores de la oposición demandan explicaciones sobre la actuación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, cuestión sobre la que tanto el Partido Popular como Vox han expresado sospechas de connivencia con el régimen de Maduro. Frente a estas críticas, Albares ha solicitado a los grupos políticos mostrar el mismo respeto hacia Zapatero que el dispensado a otros expresidentes como Felipe González o José María Aznar. Además, ha reiterado que Zapatero no ha intervenido en nombre del Gobierno, aunque desde el Ejecutivo consideran positivos sus esfuerzos de mediación.

El contexto parlamentario evidencia la complejidad de la dinámica interna española ante acontecimientos de alcance internacional que involucran a Venezuela. Mientras se discuten los pasos adoptados por el Gobierno y la eventual comparecencia del presidente Sánchez, el Ejecutivo busca situar su acción en el marco del respeto al Derecho Internacional y de la promoción del diálogo como vía única para resolver la crisis venezolana, afirmó El País.

En tanto, la atención a los ciudadanos españoles en Venezuela se mantiene como una prioridad para la Cancillería española, que sigue monitoreando la evolución de la situación y permanece en contacto con familiares de los liberados y otras personas afectadas. Según El País, la gestión diplomática se mantiene en seguimiento estrecho dentro de las líneas de acción gubernamentales planteadas tras los últimos acontecimientos en Caracas.