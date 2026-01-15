0-2. Un acertado Valencia cumple el guión en Burgos y ya está en cuartos de final

Burgos, 15 ene (EFE).- El Valencia jugará los cuartos de final de la Copa del Rey después de superar al Burgos (0-2) con goles de Rubo Iranzo y Sadiq en un partido en el que aprovechó las ocasiones que tuvo para marcar y sufrió ante un Burgos valiente que no bajó los brazos y compitió cara a cara a un Primera División aunque le faltó el acierto.

Apretó el Burgos desde los primeros minutos del partido a pesar de que el terreno de juego no presentó su mejor estado por la lluvia, pero los de Luis Miguel Ramis pusieron la intensidad y prueba de ello, la doble ocasión de Mollejo en el minuto 7.

Se adelantó el Valencia en la primera que tuvo, fue Almeida el que puso un córner que el canterano Rubo metió a la portería de Jesús Ruiz.

Lejos de hundirse, el Burgos se calmó y tuvo opciones, la más clara en el 27, una llegada de Brais por la banda izquierda para centrar, pero el disparo de Mejía se fue por encima del larguero.

Los últimos quince minutos fueron de alternancias, el Burgos trato de meter miedo al Valencia sin acierto y los valencianos se complicaron la vida con pocas ideas y dejando al Burgos tocar.

Salió el Valencia más enchufado en la segunda parte y encontró el premio rápido con Ramazani dejándosela al primer toque a Sadiq que se fue de Córdoba y batió a Jesús Ruiz.

Este tanto si hundió al Burgos que no consiguió combinar con la misma facilidad de la primera parte, sin embargo, con los cambios, Ramis dio aire fresco a su equipo y prueba de ello fue el disparo de Íñigo Córdoba que se fue por muy poco fuera.

El larguero evitó el tanto de Kevin Appin y poco después el cabezazo del francés se lo encontró Dimitrievski, dos ocasiones que dieron valentía al Burgos pero a la vez dejaron un panorama de errores por parte de ambos equipos fruto del cansancio.

El Valencia achicó balones en los últimos minutos y cerró la eliminatoria con victoria apeando a un combativo Burgos.

--Ficha técnica:

0- Burgos: Jesús Ruiz, Buñuel (Lizancos min 46), Aitor Córdoba, Saúl del Cerro, Brais Martínez; David González (Íñigo Córdoba min 59), Marcelo Expósito, Sergio González (Atienza min 46): Fermín (Mario González min 80), Mateo Mejía (Appin min 59) y Mollejo.

2- Valencia: Dimitrievski; Rubo Iranzo (Foulquier min 81), Cömert, Tárrega (Copete min 46), Jesús Vázquez; Diego López (Djanjuma min 73), Santamaría, Javi Guerra, Ramazani; Almeida (Luis Rioja min 63) y Sadiq (Hugo Duro min 63).

Goles: 0-1 M.9: Rubo Iranzo. 0-2 M.50: Sadiq

Árbitro: José Luis Munuera Montero (comité andaluz). Amonestó por el Burgos a Aitor Córdoba (min 34), Mollejo (min 72) y por el Valencia a Diego López (min 34), Rubo (min 77).

Incidencias: Partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey celebrado en el Estadio Municipal de El Plantío ante 9.405 espectadores. Hizo el saque de honor Pepe Manzanedo exjugador del Burgos y Valencia. Se guardó un minuto de silencio antes del partido en recuerdo de Viteri y Jacquet, ex jugadores del Burgos CF, fallecidos en los últimos días. EFE

