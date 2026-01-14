Trump mantiene una "larga" llamada con Delcy Rodríguez: "Es una persona estupenda"

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, se encuentra al frente de las gestiones con el Ejecutivo venezolano tras la reciente detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa y primera dama, de acuerdo con información publicada por Europa Press. La situación en Venezuela tomó un nuevo rumbo después de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumiera la presidencia encargada, en medio de un contexto marcado por tensiones bilaterales.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, informó que mantuvo una conversación telefónica de "larga" duración con Rodríguez, tratándose del primer contacto oficial entre ambos mandatarios desde el cambio de liderazgo en Venezuela. Según detalló Trump a la prensa desde el Despacho Oval y citado por Europa Press, la llamada sirvió para abordar diversos asuntos relacionados con el estado actual de las relaciones entre ambos países. Trump describió a Rodríguez como “alguien con quien hemos trabajado muy bien” y añadió que la relación con Venezuela se encuentra en un buen momento tras este primer acercamiento.

Europa Press reportó que esta llamada se realizó pocos días después de la asunción de Rodríguez como presidenta encargada, hecho que sucedió a raíz de la ofensiva militar estadounidense en Caracas. El mencionado ataque produjo alrededor de cien víctimas mortales y derivó en la captura de Maduro y Flores, en medio de acusaciones de tráfico de drogas. Esta intervención militar de Estados Unidos siguió a un periodo de incremento de tensiones y operativos en América Latina.

Durante sus declaraciones recogidas por Europa Press, el mandatario estadounidense mencionó que tanto él como Rubio han sostenido contactos con la nueva autoridad venezolana en busca de establecer un canal de diálogo y coordinar acciones colaborativas entre los dos países. Trump expresó que la comunicación resultó positiva y afirmó: “Acabamos de tener una conversación excelente hoy, y ella es una persona estupenda”.

A pesar de las afirmaciones públicas del presidente estadounidense, los canales oficiales venezolanos no han confirmado la existencia ni el contenido de la conversación entre Trump y Rodríguez, según consignó Europa Press. La falta de confirmación por parte de Caracas añade una dosis de incertidumbre respecto a cómo será la política de comunicaciones del nuevo gobierno transitorio venezolano frente a la administración estadounidense.

El contexto de la llamada telefónica responde a un escenario político regional convulso. Europa Press contextualizó que la crisis venezolana se agudizó tras meses de enfrentamientos políticos y acusaciones internacionales hacia el anterior gobierno de Maduro por delitos vinculados al narcotráfico. La reciente intervención de las autoridades estadounidenses culminó en el retiro de Maduro del poder y el nombramiento de Rodríguez, figura política vinculada al entorno del oficialismo, para encabezar una transición.

Según lo informado por Europa Press, la Casa Blanca enfatizó el carácter constructivo de la conversación, apreciando el tono de apertura mostrado por Rodríguez. Trump, en declaraciones recogidas por el citado medio, afirmó que espera continuar con la cooperación en próximas semanas, aunque los próximos pasos dependerán también de la respuesta del gobierno venezolano y de la legitimidad que alcance la encargada desde el interior de su país y en la escena internacional.

El impacto inmediato de este diálogo repercute en la relación bilateral, pues desde el inicio de la crisis venezolana ambas administraciones apenas habían sostenido contactos directos. Europa Press subrayó que fuentes estadounidenses consideran vital consolidar la comunicación con el nuevo liderazgo en Caracas para abordar temas pendientes, incluidos el seguimiento del orden público, la seguridad regional y las condiciones para una eventual normalización de relaciones diplomáticas.

El medio indicó que aún es pronto para prever si la llamada sentará las bases de una colaboración duradera entre Estados Unidos y Venezuela. Hasta el cierre de la información aportada por Europa Press, no se registraron declaraciones adicionales por parte del gabinete de Rodríguez ni de las autoridades venezolanas sobre el contenido o las derivaciones de la conversación con Trump.

El reporte de Europa Press también menciona que el nombramiento de Rodríguez como presidenta encargada implica un periodo de transición cuya duración y desenlace permanecen abiertos. Analistas consultados por el medio citan como factor de incertidumbre la capacidad de Rodríguez para consolidar apoyos internos y externos, así como la voluntad de Washington de mantener abierta la vía diplomática mientras se aclaran los responsables del orden político en Venezuela.

La captura de Maduro y Flores, ocurrida tras la operación militar estadounidense en Caracas, se considera según Europa Press como un punto de inflexión en la crisis venezolana, cuyo desenlace inmediato incluyó el relevo forzado de la máxima autoridad del Ejecutivo. Europa Press indicó que los hechos todavía suscitan debate en el continente y repercuten en el posicionamiento de otros gobiernos latinoamericanos respecto al caso venezolano.

El desarrollo de los acontecimientos y la disposición de ambas partes para mantener canales abiertos de comunicación serán determinantes, según informó Europa Press, para la evolución de la relación diplomática y la estabilidad política en Venezuela.