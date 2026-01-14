Irán acusa a Israel de armar a los manifestantes para "arrastrar a EEUU a la guerra"

Abbas Araqchi, ministro de Exteriores de Irán, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “debería saber exactamente dónde acudir para detener estos asesinatos”, en respuesta a las recientes protestas en varias ciudades iraníes. Según consignó el medio original, Araqchi también responsabilizó al gobierno israelí por el suministro de armas a los manifestantes que, de acuerdo con sus declaraciones, han provocado incidentes fatales y buscan involucrar a Washington en un conflicto de mayor escala con la República Islámica.

De acuerdo con la información publicada, Abbas Araqchi señaló el miércoles que Israel “siempre ha intentado arrastrar a Estados Unidos a librar guerras en su nombre”. El ministro iraní expresó que “con sangre en las calles, Israel se jacta explícitamente de tener manifestantes armados con armas reales y esta es la razón de que haya cientos de muertos”. Esta afirmación surge tras semanas de protestas generalizadas contra el gobierno iraní, durante las cuales las fuerzas de seguridad han sido acusadas de responder de manera violenta.

El medio detalla que las declaraciones de Araqchi surgieron tras una discusión en redes sociales motivada por comentarios de un periodista de la cadena israelí Channel 14. Este comunicador había asegurado que “elementos extranjeros están armando a los manifestantes”. Posteriormente, contestó al canciller iraní negando cualquier vínculo oficial del gobierno israelí con la información difundida, subrayando que “a diferencia del régimen tiránico que usted dirige, Israel tiene una prensa libre, y sus informaciones no representan al Gobierno, incluidos los de Channel 14”.

Tal como publicó la plataforma, la posición estadounidense respecto a las protestas ha sido de apoyo a los movilizados, aunque la administración Trump ha recalcado su preferencia por la vía diplomática. El lunes, la Casa Blanca señaló que “la diplomacia siempre es la primera opción”, si bien no descartó cualquier otra alternativa, incluso “un posible ataque a Irán”, según recoge la fuente.

El contexto de estas acusaciones se da en medio de un saldo elevado de víctimas durante las movilizaciones, de acuerdo con datos de organizaciones no gubernamentales. Human Rights Activists in Iran (HRANA), citada por el medio de origen, informó que al menos 1.850 personas, incluyendo nueve menores de edad, han fallecido como resultado de la represión ejercida por las fuerzas de seguridad estatales. Además, más de 16.700 personas han sido detenidas por su participación en las protestas, según precisó la organización mencionada.

Las protestas se han desarrollado en las principales ciudades del país, abarcando demandas dirigidas tanto contra las políticas del gobierno como contra las respuestas de las autoridades. El medio señaló que la crisis ha tomado una dimensión internacional ante la posible implicación de actores externos y los llamados a la responsabilidad de gobiernos foráneos en la dinámica interna iraní.

Los señalamientos de Araqchi y la respuesta del periodista israelí ilustraron la atmósfera de tensión y acusaciones cruzadas entre Irán, Israel y Estados Unidos. Mientras la administración iraní acusa explícitamente a Israel de fomentar la violencia armando a los manifestantes, estas afirmaciones son refutadas por representantes y comunicadores israelíes, quienes insisten en la independencia entre la prensa y el gobierno en su país.

El reporte original también enumera la magnitud de los operativos de seguridad implementados en Irán a medida que avanzaron las protestas, que han sido calificadas por organismos civiles como masivas. Según HRANA, la cifra de muertes y arrestos evidencia una represión que ha generado preocupación entre organizaciones internacionales de derechos humanos e incitado el debate sobre el papel de países extranjeros en el desarrollo de la crisis iraní.

La publicación agrega que tanto la comunidad iraní como observadores internacionales se mantienen atentos a los posibles movimientos de Washington, ante el riesgo de que el conflicto interno pueda escalar con la participación internacional directa, un escenario que, de acuerdo a las declaraciones del canciller, sería uno de los objetivos de la supuesta injerencia israelí según la perspectiva de Teherán.