El Ejército de Israel anuncia la muerte de seis "terroristas" en un enfrentamiento en el sur de Gaza

El ejército israelí localizó un arsenal en posesión de los sospechosos eliminados durante la confrontación ocurrida en Rafá, según indicó en un comunicado consultado por el medio. El hallazgo de las armas se produjo luego del enfrentamiento, que las Fuerzas de Defensa de Israel calificaron como una transgresión al alto el fuego establecido desde el 10 de octubre de 2025, resultado de un acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y bajo una supervisión internacional.

De acuerdo con la información difundida por el Ejército de Israel y citada por el medio, seis presuntos miembros de grupos armados murieron en un intercambio de disparos ocurrido el martes en la ciudad de Rafá, al sur de la Franja de Gaza. Los militares calificaron la acción como una respuesta a una supuesta violación del cese de hostilidades pactado, parte de la primera fase de la propuesta presentada por Estados Unidos para el enclave palestino. El Ejército señaló que “los militares eliminaron a seis terroristas durante un intercambio de disparos” y agregó que varias armas estaban en poder de las personas abatidas, sin especificar el grupo al que pertenecían los sospechosos.

Según detalló el comunicado militar recogido por la fuente, la operación se desarrolló en una zona del oeste de Rafá, cerca de la llamada ‘línea amarilla’, sitio donde las tropas israelíes se habían replegado como parte del acuerdo con Hamás. El Ejército afirmó que sus fuerzas “identificaron a seis terroristas armados” cerca de ese sector y, tras la detección, tanques llegaron al área y abrieron fuego contra los señalados. Los sospechosos respondieron y se produjo un enfrentamiento armado que incluyó bombardeos. El primer parte castrense daba cuenta de la muerte de dos individuos, pero actualizaciones posteriores elevaron a seis la cifra de muertos.

En el contexto del acuerdo, la ‘línea amarilla’ define la zona a la que deben replegarse las tropas israelíes luego de haber avanzado en distintas áreas del sur de Gaza. El acuerdo de alto el fuego, negociado con la mediación estadounidense y con la participación de observadores internacionales, sigue en vigor desde octubre. Según publicó la fuente, Hamás, hasta el momento, no emitió ninguna declaración respecto al suceso, aunque de forma reiterada ha denunciado que Israel continúa emprendiendo ataques y bombardeos contra el enclave, incluso después de pactada la tregua.

El ejército israelí sostiene que sus operativos recientes en Gaza tienen como objetivo neutralizar a presuntos miembros de organizaciones armadas que, según Tel Aviv, continúan representando una amenaza directa a sus tropas desplegadas en la zona. Además, argumenta que su actuación se da en respuesta a acciones consideradas como violaciones al acuerdo de cese al fuego. La noticia difundida explica que Hamás ha acusado varias veces a Israel de no cumplir plenamente con los términos del alto el fuego, mientras Israel justifica sus acciones por la presencia de supuestos “terroristas”.

En el último comunicado oficial, el Ejército de Israel confirmó la muerte de los seis sujetos, asociando el hecho a una presunta infracción de la tregua. El anuncio no aclara si existe identificación específica o pertenencia de los abatidos a Hamás o alguna otra organización. La situación refuerza la tensión en torno al frágil pacto de alto el fuego observado en la Franja de Gaza bajo un contexto de supervisión internacional, con ambas partes responsabilizándose mutuamente de las rupturas al acuerdo.