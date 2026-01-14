Belarra insta a C. de Madrid y Gobierno de España a retirar medallas a Julio Iglesias: "El mensaje debe ser claro"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, manifestó en una entrevista que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, convierte la región en un entorno inseguro para las mujeres al enviar un mensaje, según su visión, de respaldo a personas como Julio Iglesias, implicadas en denuncias de abuso sexual. Belarra apuntó que, en su opinión, la postura de Ayuso otorga cobertura a agresores vinculados a figuras reconocidas o influyentes, lo que, advirtió, contribuye a silenciar testimonios de gravedad presentados por víctimas. Este señalamiento se produjo después de que la líder regional rechazara sumarse al deterioro público de la imagen del cantante, al que consideró “el más universal de todos”.

Según informó Europa Press, Belarra solicitó tanto a la Comunidad de Madrid como al Gobierno de España que se revoquen todas las medallas y reconocimientos oficiales otorgados a Julio Iglesias en respuesta a las acusaciones en su contra. “El mensaje debe ser claro”, afirmó durante su intervención en el programa de Telecinco, recogida por este medio, y subrayó la importancia de que todos los agresores, independientemente de su relevancia social, enfrenten consecuencias por sus actos. También exigió que las instituciones actúen con la misma determinación que en otros casos recientes, citando la situación de Adolfo Suárez, quien fue denunciado semanas atrás por hechos similares.

La dirigente de Podemos argumentó, de acuerdo con Europa Press, que el silencio institucional solo contribuye a perpetuar la tolerancia hacia los señalados y constituye una forma de protección indebida. “El silencio no puede amparar, como dijimos en el caso de Adolfo Suárez, ni a ninguno de esos hombres que han estado en pedestales y han recibido honores”, insistió, remarcando que las denuncias hechas públicas contienen declaraciones graves e incompatibles con la permanencia de distinciones oficiales para los acusados.

Belarra empleó como ejemplo la gestión de la presidenta madrileña, responsabilizándola de crear una atmósfera de impunidad para los señalados por las denunciantes. Desde su punto de vista, mantener los reconocimientos oficiales a figuras como Iglesias valida la idea de que el estatus económico y las conexiones políticas pueden influir para frenar la investigación y el castigo de conductas delictivas. Esta percepción, según la líder de Podemos, representa un obstáculo para que las víctimas se sientan seguras al denunciar o acceder a los recursos previstos en estos casos.

Durante la entrevista, la secretaria general de Podemos agradeció públicamente el valor demostrado por las denunciantes, destacando las dificultades añadidas al enfrentarse a individuos con recursos económicos y alta visibilidad mediática. “Enfrentarse a una persona tan poderosa, con tantísimo dinero es muy difícil”, indicó Belarra, citada por Europa Press, subrayando que la notoriedad de los acusados no debe actuar como barrera para la identificación y sanción de quienes cometen agresiones sexuales.

Además, Belarra insistió, según consignó Europa Press, en que tanto la administración autonómica como el Ejecutivo Estatal deben enviar un mensaje inequívoco de apoyo a las víctimas, no solo facilitando los canales de denuncia, sino también promoviendo un acompañamiento social, psicológico y judicial acorde a la legislación vigente. “Ese es el único mensaje posible para que las mujeres se sientan seguras y puedan ser acompañadas como ellas quieran, ya sea denunciando o, como ampara la Ley solo sí es sí, con un acompañamiento social, psicológico y judicial”, explicó la dirigente de Podemos.

Belarra sostuvo que retirar los honores a las figuras contra quienes pesan acusaciones de delitos sexuales no solo tiene una dimensión simbólica, sino que constituye un paso necesario para dejar claro que cualquier persona, independientemente de su proyección pública, puede ser señalada y sancionada si hay testimonios o denuncias fundamentadas. La líder de Podemos planteó que la integridad del sistema de reconocimientos públicos depende de la actuación diligente de las instituciones ante este tipo de situaciones.

Finalmente, de acuerdo con lo recogido por Europa Press, Belarra reiteró la necesidad de que los poderes públicos demuestren su compromiso con la protección de las víctimas por encima de cualquier consideración sobre la popularidad o relevancia cultural del acusado. Su intervención se enmarca en el debate social generado en España tras las denuncias públicas por agresión sexual dirigidas contra personalidades notorias, una discusión en la que la reacción de las autoridades y la sociedad resulta decisiva según la dirigente.