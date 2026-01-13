Tornatore prepara película sobre el banquero Amadeo Giannini, precursor de Bank of America

Roma, 13 ene (EFE).- El cineasta italiano Giuseppe Tornatore, ganador del Oscar por 'Cinema Paradiso' (1989), trabaja en una nueva película sobre la vida de Amadeo Peter Giannini, el banquero que fundó el Banco de Italia, que más tarde se convertiría en Bank of America.

La historia se centrará en la vida de Giannini, hijo de emigrantes ligures nacido en California en 1870, quien fue pionero en poner el crédito al servicio de las personas comunes, como inmigrantes, trabajadores y familias previamente excluidas del sistema bancario.

El film, titulado 'The First Dollar' ('El primer dólar'), será rodado completamente en inglés y contará con un elenco de actores italianos e internacionales, según informó en un comunicado Rai Cinema que producirá el largometraje junto a Kavac Film.

"En estas semanas, el director Giuseppe Tornatore está ultimando el guion", señalaron los responsables de la película en la nota.

Tornatore describió la historia como "casi legendaria" y dijo que "parece haber nacido para ser contada por el cine".

"Recibí con entusiasmo la propuesta de los productores de retomar un proyecto en el que había trabajado hace algunos años: la historia de Amadeo Peter Giannini, el italiano que revolucionó el sistema bancario estadounidense", afirmó el cineasta en el comunicado.

Por su parte, el consejero delegado de Rai Cinema,Paolo Del Brocco, destacó la importancia de confiar a Tornatore esta historia: "Significa apostar por una mirada capaz de unir memoria, emoción y épica, restituir la coherencia moral de un hombre que demostró cómo el éxito económico puede ir de la mano con la responsabilidad social", señaló.

La vida de Giannini estuvo marcada por momentos cruciales de la historia americana y mundial, como la reconstrucción de San Francisco tras el terremoto de 1906, su apoyo al crecimiento de la industria cinematográfica financiando obras de Charlie Chaplin, Walt Disney y Frank Capra, así como su participación en la construcción del Golden Gate.

También jugó un papel fundamental en el financiamiento del New Deal y el Plan Marshall, impulsando la reconstrucción de Europa y de Italia en la posguerra. EFE