Sumar retoma su ley para prohibir a empresas comprar casas, similar a la idea de Trump apoyada por Vox

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, consideró que las posiciones favorables de Vox hacia una propuesta similar procedente de Estados Unidos representan un cambio relevante en el contexto político nacional, y expresó que el grupo ya procedió a registrar de nuevo en el Congreso su proposición de ley destinada a impedir que empresas, corporaciones y fondos de inversión adquieran viviendas en España. Según informó el medio, el anuncio se produjo luego de que Vox manifestara su respaldo a una iniciativa del presidente estadounidense Donald Trump, orientada a vetar la compra de viviendas unifamiliares por parte de grandes empresas.

De acuerdo con la información publicada por el medio, Sumar presentó inicialmente su proposición de ley en noviembre de 2025 con el objetivo de ofrecer una respuesta legislativa a la crisis habitacional que afronta España, marcada por el aumento de los precios de la vivienda. Sin embargo, en aquella ocasión la propuesta no superó el trámite parlamentario debido al voto en contra del Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya, mientras que el Partido Socialista se abstuvo en la votación. El rechazo en la Cámara Baja detuvo temporalmente la iniciativa de Sumar, que consideró necesario insistir en el planteamiento tras las recientes posiciones en el ámbito internacional y la reacción favorable de algunos sectores políticos en España.

Tal como detalló el medio, en las últimas semanas el presidente estadounidense, Donald Trump, planteó la prohibición para grandes corporaciones de adquirir viviendas unifamiliares en Estados Unidos, justificando la medida como una forma de proteger el acceso de las familias a la vivienda. Vox, formación encabezada por Santiago Abascal, expresó su apoyo a esta propuesta, lo que llevó a Sumar a reconsiderar la oportunidad de reactivar su iniciativa y presentarla nuevamente ante el Congreso español. Alberto Ibáñez, durante una comparecencia en sede parlamentaria, explicó que "ahora que Vox está a favor y que Feijóo no tiene posición más allá de lo que diga Trump, hoy les puedo decir que ya hemos registrado la proposición de ley para que en España empresas, corporaciones y sociedades no puedan continuar comprando y acaparando viviendas disparando el precio del alquiler".

La ley propuesta por Sumar plantea prohibir explícitamente la adquisición de viviendas por parte de empresas y fondos de inversión, con la intención de frenar el fenómeno del acaparamiento inmobiliario y su impacto en el precio de los alquileres, argumenta el grupo parlamentario. Según publicó el medio, la primera vez que la iniciativa se llevó al Pleno de la Cámara Baja, los grupos mayoritarios de la derecha y el centro-derecha se opusieron, mientras que el Partido Socialista optó por la abstención, bloqueando de esta forma su tramitación.

El contexto que recoge el medio indica que el partido liderado por Alberto Ibáñez ve una oportunidad en el cambio de discurso de Vox y en el debate que suscita la reciente medida propuesta por Donald Trump en Estados Unidos. Esto ha llevado a Sumar a plantear que ahora existe un respaldo político que antes resultaba improbable. La propuesta se presenta como una respuesta a la demanda de políticas frente al encarecimiento y la dificultad de acceso a la vivienda, un problema que, según el grupo, se agrava debido a la actividad de fondos y sociedades de inversión que adquieren viviendas y fomentan el alza de precios en el mercado inmobiliario.

El medio consignó que Sumar busca, con el registro de esta nueva proposición de ley, que el Congreso reabra el debate sobre la participación de empresas y grandes corporaciones en la compra de inmuebles residenciales. La formación argumenta que el fenómeno genera una presión sobre el precio del alquiler y complica el acceso de la población a la vivienda. El anuncio coincide con el apoyo declarado por Vox a una medida de corte similar ideada por la administración Trump, situación que, desde la perspectiva de Sumar, modifica el escenario político y puede facilitar el avance de la iniciativa dentro del Parlamento español.