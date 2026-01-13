Rusia señala que sigue sin tener contactos con EEUU sobre la situación en Afganistán

En los últimos meses, Moscú ha mostrado su rechazo ante la posibilidad de un despliegue de tropas extranjeras en suelo afgano, tras las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien expresó en diversas ocasiones su interés en recuperar el control de la base aérea de Bagram e incluso sugirió la opción de una intervención militar. A raíz de estas tensiones, el futuro de Afganistán vuelve a situarse en el centro de las preocupaciones internacionales. La ausencia de comunicación directa entre Washington y Moscú sobre este país asiático permanece como uno de los factores clave, según declaraciones de autoridades rusas recogidas por el medio ruso Tass.

El enviado especial del Kremlin para Afganistán, Zamir Kabulov, confirmó a la agencia Tass que las negociaciones directas entre Rusia y Estados Unidos respecto al destino de Afganistán continúan inexistentes. Kabulov explicó que desde la caída de Kabul en manos de los talibán en 2021 no se han reactivado los contactos diplomáticos ni se han establecido canales de diálogo entre ambos países, una situación que no ha variado durante la administración del actual presidente estadounidense, Joe Biden. Según detalló Tass, Kabulov declaró que Rusia y Estados Unidos no mantienen ningún tipo de diálogo formal en torno al país asiático.

La posición de Moscú respecto al gobierno talibán en Afganistán contrasta con la de la comunidad internacional. Mientras la mayoría de los países mantiene un reconocimiento limitado hacia las autoridades talibán, Rusia figura entre las pocas potencias que reconoce a este grupo como el poder legítimo en el territorio afgano, reportó Tass. Esta postura se ha consolidado desde que los talibán tomaron el control del país, generando un escenario de aislamiento para el nuevo gobierno afgano y dificultando su integración en la escena mundial.

Frente al estancamiento de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, el gobierno afgano informó acerca de la existencia de conversaciones con las autoridades estadounidenses para considerar la eventual reapertura de sus respectivas embajadas en Washington y Kabul. Esta iniciativa marcaría un intento de restablecer vínculos diplomáticos interrumpidos tras la retirada militar estadounidense y la toma de poder por parte de los talibán.

El medio Tass también resaltó que Moscú ha reiterado su rechazo ante cualquier intento de establecer una presencia armada extranjera en Afganistán, advirtiendo sobre las posibles consecuencias desestabilizadoras de dicha intervención. Las declaraciones de Donald Trump respecto a un posible control estadounidense de la base aérea de Bagram han sido recibidas con especial preocupación por parte de las autoridades rusas, que insisten en priorizar soluciones políticas y el respeto a la soberanía afgana.

