Metsola pide "sanciones más duras" contra Irán y asegura que "Europa no mirará a otro lado"

El Parlamento Europeo endureció las medidas contra Irán este martes, después de que su presidenta, Roberta Metsola, anunciara la prohibición inmediata de la entrada de diplomáticos iraníes, representantes y personal perteneciente a misiones oficiales del régimen en las instalaciones de la Eurocámara. Según informó Europa Press, Metsola comunicó a los eurodiputados que esta decisión tenía como objetivo evitar conferir legitimidad a un sistema político iraní que, según sus palabras, "se ha mantenido mediante la tortura, la represión y el asesinato".

La presidenta del Parlamento Europeo enfatizó que la institución impulsa la adopción de sanciones más severas contra las figuras responsables de la represión en Irán, tal como publicó Europa Press. Entre las medidas planteadas figura la posible designación final del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, una propuesta que ya había sido presentada formalmente por el Parlamento Europeo en una resolución de abril de 2024. En esa ocasión, el pleno expresó una honda preocupación tras los ataques coordinados con alrededor de 300 drones y misiles dirigidos contra Israel y pidió a los Veintisiete que tomen medidas similares respecto a Hezbolá, proponiendo que ambas organizaciones sean incluidas “en su totalidad” en la lista europea de grupos terroristas.

Metsola se refirió además a las imágenes difundidas sobre la represión en territorio iraní. De acuerdo con datos de la organización no gubernamental HRANA, más de 500 personas habrían perdido la vida debido a la violencia ejercida por el régimen frente a manifestaciones ciudadanas. En sus publicaciones en redes sociales, Metsola apuntó que estos hechos revelan la persistencia de métodos represivos en el país y argumentó que ya no resultan efectivos para acallar el clamor social. “Europa no mirará a otro lado”, sentenció, insistiendo en que la comunidad internacional percibe y respalda las demandas de libertad de quienes protestan en Irán.

Asimismo, la presidenta del Parlamento Europeo hizo alusión a episodios históricos de resistencia y transformación política. Citó el colapso del Muro de Berlín y la independencia de Lituania como ejemplos de logros alcanzados por movimientos ciudadanos aparentemente superados por el poder institucional. Metsola instó a los manifestantes iraníes a perseverar, transmitiéndoles que “el anhelo de libertad puede vencer obstáculos aparentemente imposibles”, expuso Europa Press.

Además de exigir la inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones terroristas, la Eurocámara reclamó a la Unión Europea aplicar sanciones más amplias no solo contra los responsables directos de la represión, sino también frente a la red de milicias vinculadas a Teherán. Tal como detalla Europa Press, la petición abarca restricciones dirigidas a frenar la producción y el suministro de drones, señalados por favorecer la inestabilidad regional.

La postura de la presidenta Metsola estuvo acompañada por un mensaje de solidaridad hacia la población iraní, a la que definió como “valiente” ante la represión. Desde su perspectiva, la autoridad iraní demuestra temor hacia la movilización popular, pues considera que “las herramientas de represión en las que confían para su autoconservación ya no son capaces de silenciar los gritos de libertad que el mundo escucha”.

Por su parte, frente a la resolución adoptada por el Parlamento Europeo, la Misión de Irán ante la Unión Europea respondió este miércoles a través de redes sociales. El embajador Ali Robatjazi reiteró que, independientemente de la “decisión personal” de Metsola, la delegación iraní mantiene “la puerta abierta a un diálogo e interacción constructivos” con los eurodiputados interesados, dentro de un marco de respeto mutuo. Tal como recogió Europa Press, esta posición fue difundida luego de la entrada en vigor del veto a cualquier representante oficial iraní en las instalaciones parlamentarias de la Unión.

Las medidas más estrictas discutidas en la Eurocámara fueron motivadas tanto por la situación interna de represión en Irán como por las acciones exteriores del régimen y sus aliados. La resolución parlamentaria de abril ya había expresado la necesidad de respuestas contundentes ante los ataques militares realizados con drones y misiles, subrayando la influencia de la Guardia Revolucionaria y las milicias asociadas en la desestabilización de la región.

En paralelo, el Parlamento Europeo solicitó incrementar la presión diplomática y económica frente al régimen iraní, extendiéndola incluso a la interrupción de relaciones habituales con aquellos sectores considerados responsables de los actos represivos y de violencia. Europa Press reportó que estas acciones se concretaron con la prohibición del acceso a sedes parlamentarias a cualquier funcionario del gobierno iraní, empeorando la relación diplomática entre las partes.

Finalmente, Metsola transmitió que el Parlamento Europeo pretende seguir impulsando esfuerzos y sanciones acorde con la evolución de la situación en Irán, con el foco puesto en la protección de los derechos fundamentales, y reiteró la determinación de la Unión Europea a no mantenerse al margen frente a la represión y las violaciones que, según la presidenta de la institución, continúan registrándose en el país.