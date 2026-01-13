Agencias

Lola García, enamoradísima, responde a la declaración de amor de Kiko Rivera: "Tienes esa capacidad..."

Guardar

A pesar de que hace solo 15 días que Kiko Rivera hizo pública su relación con una bailaora llamada Lola García a la que presentó a través de sus redes sociales el pasado 30 de diciembre con una romántica imagen de ambos posando abrazados y un mensaje confesando sus sentimientos -"Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico. Que lo sepa el mundo: soy feliz" escribía- su relación se consolida a pasos agigantados y ahora ha sido la de Méntrida (Toledo) la que ha declarado su amor por el hijo de Isabel Pantoja.

De nuevo en Madrid para cumplir con sus compromisos laborales tras disfrutar de 24 horas muy intensas con Kiko en Sevilla -ella viajó a la ciudad andaluza el domingo para reencontrarse con el dj tras actuar en Granada el sábado, mientras él asistía en la capital a la gala de los premios Army-, Lola ha demostrado lo enamorada que está del ex de Irene Rosales gritando a los cuatro vientos su felicidad a través de Instagram.

Primero con un storie con una imagen en blanco y negro de ambos de lo más cariñosos en el que la bailarina se ha dirigido a Kiko para confesarle algo muy especial: "Tienes esa capacidad de hacerme sentir bien con solo un abrazo. ¡Me encantas! Sumando momentos, te amoro" ha expresado; y poco después compartiendo la misma instantánea en su muro definiendo al hijo de Isabel Pantoja como "mi suerte". "Hay algo mucho más bonito que el amor: el amor correspondido. Te quiero" ha añadido enamorada, reconociendo lo afortunada que se siente gracias al dj.

Mucho más tímida se ha mostrado ante las cámaras a su llegada a Madrid tras pasar 24 horas con el primo de Anabel Pantoja en Sevilla. A pesar de que se ha mostrado de lo más sonriente, sin ocultar lo feliz que es al lado de Kiko, Lola ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa y no ha revelado ningún detalle sobre su relación, guardando silencio sobre cómo lleva la presión mediática sin responder a las informaciones que aseguran que su familia no aprobaría su relación con el ex de Jessica Bueno.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Liverpool avanza en la FA Cup a costa del modesto Barnsley

Con una actuación contundente en Anfield y varios nombres poco habituales en la alineación, los de Arne Slot superaron por amplio margen a su rival de la League One y aseguraron un cruce en octavos ante el Brighton

El Liverpool avanza en la

Trump anuncia un arancel del 25 por ciento contra cualquier país que haga negocios con Irán

Washington endurece su postura tras la decisión del mandatario norteamericano, quien impone medidas económicas de inmediato a naciones vinculadas a Teherán y utiliza sus redes para advertir sobre el impacto comercial de esta disposición

Trump anuncia un arancel del

La FINUL denuncia un nuevo "ataque" de militares israelíes en el sur de Líbano

Miembros de la misión internacional informaron que tanques israelíes ingresaron en territorio libanés y abrieron fuego cerca de los cascos azules, violando normativas de la ONU y generando creciente preocupación por la frecuencia de estos incidentes

La FINUL denuncia un nuevo

(Crónica) El Celta sigue sumando y eleva la tensión en el Pizjuán

Un penalti transformado por Marcos Alonso en los instantes finales deja a los celestes cerca de la clasificación continental y profundiza el mal momento del conjunto andaluz, que acumula derrotas consecutivas y se aproxima a puestos peligrosos

(Crónica) El Celta sigue sumando

Petro rechaza la propuesta del ELN y advierte de acciones miltiares conjuntas con Venezuela

Gustavo Petro descarta la iniciativa del ELN, exige que abandone actividades ilegales y plantea posibles operativos coordinados con Caracas si la guerrilla no se acoge al proceso de paz ni cesa su presencia en Venezuela

Petro rechaza la propuesta del