La Bolsa española renueva máximos históricos pero no alcanza el nivel de los 17.700 puntos

Madrid, 13 ene (EFE).- El IBEX 35, índice de referencia de la Bolsa española, marcó este martes un nuevo máximo histórico tras sumar un 0,08 %, aunque no alcanza el nivel de los 17.700 puntos, pese a la caída de Wall Street y en una jornada marcada por la publicación del dato de inflación en Estados Unidos.

El selectivo español, que registra su segundo máximo consecutivo, sumó 13,3 puntos hasta los 17.687,1 enteros. En lo que va de año se revaloriza un 2,19 %.

Por valores, Solaria lideró los avances al sumar el 2,62 %, seguido de Acciona Energía, con rebotes del 2,01 %, y Unicaja Banco, que adicionó el 1,59 %. En la parte baja de la tabla, los mayores retrocesos fueron para Aena (-2,58 %), Telefónica (-2,41 %) y Endesa (-2,25 %).

De los grandes valores, BBVA sumó el 1,45 %; Santander, el 1,41 %; y Repsol, el 0,28 %; mientras que Inditex perdió el 0,17 %; e Iberdrola, el 0,79 %. EFE

