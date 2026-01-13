Agencias

Javier Tebas: "Por supuesto que voy a intentar el partido en Estados Unidos, ¿por qué no?"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dejó claro este martes que no renuncia a que LaLiga EA Sports juegue un partido en los Estados Unidos y que no ve razón para no seguir intentándolo pese al rechazo que generó el Villarreal CF-FC Barcelona previsto para el pasado 20 de diciembre en Miami y finalmente cancelado

"Por supuesto (que lo voy a intentar)", replicó contundentemente Tebas sobre el partido en Estados Unidos durante los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por Loterías y Apuestas del Estado, Joma, Mondo, Universidad Camilo José Cela y la Comunidad de Madrid.

"¿Por qué no? Nos encontramos a la plantilla del Real Madrid que les preguntaban y todos decían únicamente la palabra adulterado. No hay adulteración, para eso jugar mejor todos a la misma hora o tener todos los mismos ingresos audiovisuales. Además, el Villarreal quería ir", añadió.

El dirigente lamentó ese mensaje "constantemente" de que había adulteración por este partido en Miami porque en España hay un tender audiovisual "importantísimo" y hacía "daño". En este sentido, criticó los parones de 15 segundos que se hicieron durante los partidos a modo de protesta y que para Tebas era correcto que no se viesen en las imágenes de televisión.

"La libertad de expresión se hace de otra forma. Me preocupa si por parar 15 segundos se incumplen las normas laborales", advirtió. "Los derechos de este tipo se piden con cinco días antes. No me creí esa huelga porque no la pidieron conforme a forma", zanjó.

"Ingresamos 2.000 millones de euros en derechos audiovisuales y este es un partido para hacer más marca, Miami es el segundo mercado de LaLiga y estamos llevando a un club (Villarreal) que necesita hacer marca en los Estados Unidos", remarcó el presidente de LaLiga.

Además, comparó este caso con el partido de la NFL en Madrid, advirtiendo que "hay muy poca diferencia". "Nos parece muy bien que venga la NFL. Tenemos Europa con Halloween, los McDonald's, nos hemos americanizado y se critique que vayamos allí a un partido porque nos hemos vuelto monjas de clausura", apuntó.

En este sentido, recordó la próxima llegada de la NBA a Europa. "El comisario europeo dice que no puede salir nada de Europa, pero está bien que venga la NBA, que va pedir 1.000 millones por cada franquicia, que a ver cómo lo pagan, Real Madrid y el Barça incluidos. La FIBA no tiene visión a medio plazo y se está equivocando, lo hizo con la Euroliga, y ahora otra vez con la NBA, FIBA tiene que pelear por otras cosas. Hoy es FIBA, y me preocupa que mañana sea FIFA", sentenció al respecto.

Por otro lado, confirmó que ha hablado con Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), de jugar la próxima Supercopa de España en Catar ya que Arabia Saudía acoge en esas fechas la Copa Asia. "Algún comentario me ha hecho. La Supecopa es fútbol español y clubes españoles, marca RFEF, pero sirve también para LaLiga. Nos da igual que sea en enero o febrero, pero nos sentaremos y buscaremos opciones", expresó.

