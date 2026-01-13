Javier Tebas: "Lo de Xabi Alonso nos ha cogido a todos en fuera de juego"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confesó que "ha cogido a todos en fuera de juego" la marcha del entrenador vasco Xabi Alonso del Real Madrid, por lo que cree que "algo ha pasado y que no se sabe" en las últimas horas en la entidad, aunque admite que no ha tenido que ser "fácil" para el club madridista.

"Lo que sí puedo decir es que creo que ha cogido en fuera de juego a todo el mundo, porque ni los propios 'portavoces' del Real Madrid escribieron el día anterior nada sobre el posible cese de Xabi Alonso, más bien escribieron todo lo contrario, parecía que lo había reforzado, o sea", afirmó Tebas en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por la Comunidad de Madrid, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo, Joma y la Universidad Camilo José Cela.

En esa línea, el dirigente apuntó a que "algo ha pasado" en las últimas horas dentro del club que preside Florentino Pérez para que este lunes anunciaran la salida del técnico tolosarra. "Algo que no se sabe y ahí no puedo opinar. Yo siempre tengo que respetar las decisiones porque es que no tengo argumentos ni conocimiento para ver si se ha hecho bien o mal", expresó.

"En el Real Madrid tendrán razones que nosotros no sabremos para tomar este tipo de decisión, aunque he leído que había sido de mutuo acuerdo por un lado, luego he leído cese. Ya estamos con la intoxicación; uno escribe una cosa, otro escribe otra...", prosiguió irónicamente.

De todos modos, Tebas considera que "cuando un club toma una decisión" de este calibre, supone "un momento muy complicado y difícil". "Además, duele hacerlo. Si el Real Madrid ha tenido que hacerlo, equivocada o acertadamente, desde luego no ha sido fácil", zanjó.