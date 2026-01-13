Agencias

Javier Tebas: "Lo de Xabi Alonso nos ha cogido a todos en fuera de juego"

Guardar

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confesó que "ha cogido a todos en fuera de juego" la marcha del entrenador vasco Xabi Alonso del Real Madrid, por lo que cree que "algo ha pasado y que no se sabe" en las últimas horas en la entidad, aunque admite que no ha tenido que ser "fácil" para el club madridista.

"Lo que sí puedo decir es que creo que ha cogido en fuera de juego a todo el mundo, porque ni los propios 'portavoces' del Real Madrid escribieron el día anterior nada sobre el posible cese de Xabi Alonso, más bien escribieron todo lo contrario, parecía que lo había reforzado, o sea", afirmó Tebas en los Desayunos Deportivos de Europa Press patrocinados por la Comunidad de Madrid, Loterías y Apuestas del Estado, Mondo, Joma y la Universidad Camilo José Cela.

En esa línea, el dirigente apuntó a que "algo ha pasado" en las últimas horas dentro del club que preside Florentino Pérez para que este lunes anunciaran la salida del técnico tolosarra. "Algo que no se sabe y ahí no puedo opinar. Yo siempre tengo que respetar las decisiones porque es que no tengo argumentos ni conocimiento para ver si se ha hecho bien o mal", expresó.

"En el Real Madrid tendrán razones que nosotros no sabremos para tomar este tipo de decisión, aunque he leído que había sido de mutuo acuerdo por un lado, luego he leído cese. Ya estamos con la intoxicación; uno escribe una cosa, otro escribe otra...", prosiguió irónicamente.

De todos modos, Tebas considera que "cuando un club toma una decisión" de este calibre, supone "un momento muy complicado y difícil". "Además, duele hacerlo. Si el Real Madrid ha tenido que hacerlo, equivocada o acertadamente, desde luego no ha sido fácil", zanjó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bélgica convoca el embajador iraní para protestar por la represión en las protestas y plantea sanciones

Bruselas expresa preocupación por el uso excesivo de la fuerza durante las recientes movilizaciones en Irán, denuncia detenciones sin fundamento y bloqueos digitales, y advierte posibles medidas adicionales junto a socios comunitarios tras los incidentes registrados

Bélgica convoca el embajador iraní

Delcy Rodríguez responde a Trump: "Aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en EEUU"

Tras la difusión de información errónea en redes sociales de Donald Trump, la mandataria venezolana critica la intervención extranjera, reafirma la autonomía del país y desafía la narrativa internacional tras la detención de Nicolás Maduro y la alteración política

Delcy Rodríguez responde a Trump:

Al menos 658 manifestantes han muerto desde el comienzo de las protestas en Irán, según IHRNGO

La organización Iran Human Rights alerta de cientos de víctimas y miles de detenidos en medio de violentos enfrentamientos tras el corte de Internet en Irán, mientras advierte sobre el riesgo inmediato de ejecuciones entre los arrestados

Al menos 658 manifestantes han

Asesinado el histórico líder nacionalista corso Alain Orsoni

Orsoni, figura clave del independentismo en Córcega y exdirigente del AC Ajaccio, fue atacado durante el sepelio de su madre ante familiares y allegados, según fuentes judiciales, que investigan el caso como crimen organizado

Asesinado el histórico líder nacionalista

VÍDEO: Trump se reunirá este jueves en la Casa Blanca con la opositora venezolana María Corina Machado

Donald Trump recibirá a María Corina Machado tras semanas de tensión por el premio Nobel de la Paz y la negativa del mandatario a respaldar su liderazgo después de la detención de Nicolás Maduro en una operación coordinada por Estados Unidos

VÍDEO: Trump se reunirá este