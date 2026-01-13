Irán estudia evacuar a su personal de Reino Unido tras la protesta frente a su Embajada en Londres

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha apuntado este lunes a la posibilidad de evacuar a su personal diplomático de Reino Unido en una conversación telefónica con su homóloga británica, Yvette Cooper, días después de que un manifestante retirara la bandera de la República Islámica de su Embajada en Londres, lo que provocó la protesta de Teherán, en medio de la ola de movilizaciones antigubernamentales que desde hace semanas sacude el país centroasiático.

"Reino Unido tiene la obligación legal internacional de garantizar la seguridad y protección del Consulado y la Embajada de Irán en Londres. Si Reino Unido no puede cumplir con su deber de proteger las misiones diplomáticas, Irán no tendrá más remedio que considerar la evacuación de nuestro personal", ha señalado en su cuenta de la red social X, aludiendo a la llamada con Cooper.

El jefe de la diplomacia iraní ha emplazado asimismo al Gobierno de Keir Starmer a que evite "interferir en los asuntos internos de Irán (...) absteniéndose de tomar medidas contra los terroristas respaldados por Israel que se hacen pasar por" medios de comunicación.

En este sentido, ha recordado que la Oficina de Comunicaciones (Ofcom) del país europeo "tiene normas y reglamentos claros sobre la incitación a la violencia y la glorificación del terrorismo", por lo que ha instado al Ejecutivo británico a que actúe para "garantizar el cumplimiento de sus propias leyes nacionales".

La ministra de Exteriores británica, por su parte, ha confirmado la llamada con un breve mensaje en X en el que ha vuelto a condenar el "asesinato y la represión brutal de manifestantes pacíficos" en Irán.

"He hablado con el ministro de Exteriores Araqchi y le he dicho directamente: el Gobierno iraní debe poner fin de inmediato a la violencia, defender los derechos y libertades fundamentales y garantizar la seguridad de los ciudadanos británicos", ha agregado.

La llamada entre ambos dirigentes se produce un día después de que las autoridades iraníes hayan convocado al embajador de Reino Unido en Teherán, Hugo Shorter, para protestar por la retirada de la bandera de la República Islámica de su legación diplomática en Londres a manos de un manifestante, si bien la bandera actual fue colocada nuevamente en la fachada del edificio.

Este mismo lunes, la cartera dirigida por Araqchi ha convocado asimismo a los embajadores de Alemania, Italia y Francia, a quienes ha mostrado un vídeo de "la violencia de los alborotadores", y les ha exigido la "retirada de las declaraciones oficiales de apoyo a los manifestantes".

Además, ha solicitado a los representantes diplomáticos que transmitieran estas imágenes directamente a sus respectivos gobiernos y ha hecho hincapié en que "cualquier apoyo político o mediático es inaceptable y una clara injerencia en la seguridad interna de Irán".

La ONG con sede en Noruega Iran Human Rights (IHRNGO) ha informado este lunes de que ha contabilizado un total de 648 manifestantes muertos desde el inicio de las protestas en Irán, el pasado 27 de diciembre. HRANA, con sede en Estados Unidos, apunta a 646 fallecidos, incluidos 133 miembros de las fuerzas de seguridad.

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes --con caídas históricas del valor de la moneda nacional, el rial--, está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, con bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a unas mil personas.