Experimenta la sinfonía oceánica de las ballenas grises y azules - Visit Baja California Sur

Loreto, Baja California Sur, 13 de enero de 2026

Loreto, Baja California Sur, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que las aguas del Ártico se vuelven gélidas, una migración colosal se pone en marcha. Cientos de ballenas grises y azules emprenden una travesía épica de miles de kilómetros para encontrar refugio durante los meses de enero, febrero y marzo en uno de los santuarios más impresionantes del mundo: Baja California Sur (BCS).

Guiados por el eco de su instinto ancestral, a finales del mes de enero estos gigantes del océano cumplen puntualmente su cita anual en sitios protegidos como la Bahía de Loreto y las lagunas de San Ignacio y Ojo de Liebre.

La llegada anual de las ballenas azules y grises es mucho más que un espectáculo de la naturaleza; se ha consolidado como una experiencia profunda que ofrece beneficios inigualables a los visitantes.

Presenciar su movimiento elegante y su comportamiento tranquilo en su entorno natural tiene un efecto calmante y de perspectiva. Al escuchar la resonancia de su profundo canto —una "sinfonía submarina"—, se genera una poderosa paz interior y un sentido de conexión que transporta al observador a un estado de meditación natural.

Ballenas azules

Las ballenas azules realizan su migración anual hacia el Golfo de California (Mar de Cortés), concentrándose principalmente en las aguas abiertas del Parque Nacional Bahía de Loreto. Estas majestuosas criaturas marinas suelen ser avistadas frente a Loreto y en las zonas circundantes a islas cercanas, como la Isla Espíritu Santo.

La temporada típica para el avistamiento de ballenas azules se extiende de enero hasta finales de marzo. El período de mayor presencia y el mejor momento para observarlas es habitualmente durante la segunda mitad de febrero y todo el mes de marzo.

Ballenas grises

Las ballenas, especialmente las grises en las lagunas de cría, son conocidas por su naturaleza amigable y social. En ocasiones, muestran una curiosidad asombrosa hacia las embarcaciones, permitiendo

A diferencia de las ballenas azules, las ballenas grises no utilizan la Bahía de Loreto para su reproducción. Su destino migratorio clave en México son las lagunas costeras cálidas y poco profundas situadas en el Pacífico de Baja California Sur. Estas lagunas funcionan como santuarios donde las ballenas se aparean y dan a luz a sus crías. Los principales sitios de concentración incluyen la Laguna Ojo de Liebre, la Laguna San Ignacio y la Bahía Magdalena.

La temporada de avistamiento de ballenas grises abarca típicamente desde diciembre hasta marzo o incluso abril, coincidiendo con su llegada y estancia en estas zonas de cría. La mayor concentración de ejemplares en las lagunas costeras se observa generalmente durante los meses de febrero y marzo.

¡Alista un viaje inigualable!

Tras experimentar el sobrecogedor encuentro con las ballenas azules en el Mar de Cortés y las conmovedoras interacciones con las ballenas grises en las lagunas del Pacífico, Baja California Sur invita a los viajeros a prolongar la aventura. Se sugiere complementar el avistamiento con una amplia oferta de ecoturismo: los visitantes pueden explorar vibrantes arrecifes haciendo snorkel y buceo, disfrutar de la pesca deportiva de clase mundial o recorrer el impresionante paisaje desértico a pie. Todos estos servicios son gestionados por operadores locales bajo estrictas regulaciones que garantizan la máxima protección de este entorno natural único y privilegiado.

Hacer de Loreto la base para esta experiencia es sencillo debido a su accesibilidad. El destino es fácilmente alcanzable por aire, siendo la forma más rápida y conveniente volar directamente desde Tijuana con Volaris en menos de dos horas. Para aquellos que prefieren la ruta escénica, Loreto se conecta por carretera con La Paz (aprox. 4 horas) y Tijuana (aprox. 6 horas), consolidándose como el punto de partida ideal para una expedición inigualable en Baja California Sur.

Acerca de Loreto, Baja California Sur

Ubicado entre el Océano Pacífico y el Golfo de California, el estado de Baja California Sur abarca la mitad sur de la península de Baja. El clima es perfecto para la pesca, la navegación, el surf y el buceo, lo que convierte al destino en el sueño de los aventureros y buscadores de emociones. Rico en historia, Loreto, la primera capital de las Californias (México y Estados Unidos), fue el primer asentamiento en Baja California Sur y la capital original del estado. El estado cuenta con paisajes impresionantes, desde las playas del océano azotadas por el viento en el oeste hasta las aguas tranquilas y turquesas en el este. Entre ellos hay cañones, desiertos y oasis exuberantes listos para ser explorados. Conocido por su extraordinaria vida marina, el avistamiento de ballenas es una de las atracciones turísticas más conocidas de la zona, junto con la pesca deportiva, el kayak y la observación de aves. Más información sobre Loreto y las regiones del norte de Baja California Sur está disponible en Visit Baja Sur.

