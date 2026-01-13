Especialistas urgen diagnóstico oportuno para el tratamiento de la diabetes en México

Ciudad de México, 13 ene (EFE).- Durante el LXV Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología (SMNE), especialistas en medicina interna y endocrinología coincidieron en que es urgente cambiar la forma cómo se atiende la diabetes tipo 2 en México, apostando por tratamientos más tempranos y completos que protejan la salud a largo plazo.

Entre las características más notorias relacionadas a la enfermedad, el diagnóstico tardío sigue siendo un reto, ya que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2023, 3 de cada 10 personas con diabetes no saben que la tienen, lo que impide recibir atención oportuna de una enfermedad que afecta a casi 1 de cada 5 adultos en el país, lo que representa alrededor de 14,7 millones de personas.

Ante este panorama, los médicos advierten que esperar a que aparezcan las complicaciones ya no es una opción.

En el evento, destacaron que uno de los avances más importantes es el inicio temprano de tratamientos combinados, que no solo ayudan a controlar el azúcar en la sangre, sino que también protegen el corazón y los riñones.

De acuerdo con el endocrinólogo, Rubén Silva Tinoco, este tipo de terapias puede retrasar hasta 11 años la necesidad de diálisis o trasplante renal.

Asimismo, los especialistas explican que el tratamiento de la diabetes ya no debe enfocarse solo en bajar la glucosa, si no que se busca cuidar órganos vitales desde el momento del diagnóstico para evitar problemas graves como insuficiencia cardiaca o daño renal.

En el sector público de la Ciudad de México, se estima que 4 de cada 10 pacientes presentan daño renal sin saberlo. Por eso, los expertos recomiendan estudios específicos, como la medición de albuminuria, que permiten detectar el problema antes de que sea irreversible.

Entre las nuevas opciones médicas destacan las combinaciones de medicamentos que incluyen inhibidores SGLT2, como la dapagliflozina, junto con otros fármacos que mejoran el control del azúcar, con bajo riesgo de hipoglucemia.

Estos tratamientos no solo ayudan a mantener niveles adecuados de glucosa, sino que también reducen el riesgo de insuficiencia cardiaca o muerte cardiovascular hasta en un 17 %, de acuerdo con estudios clínicos.

Otro avance relevante es la simplificación del tratamiento. Hoy existen esquemas que combinan dos medicamentos en una sola pastilla, lo que facilita la adherencia al tratamiento y mejora la calidad de vida de las personas con diabetes.

Como parte de esta evolución, los especialistas recomiendan un enfoque integral desde el primer día, que incluya revisiones del corazón y los riñones, metas personalizadas, cambios en la alimentación, actividad física regular y seguimiento médico constante.

Además, indicaron que el objetivo ya no es solo controlar el azúcar, sino prevenir una cadena de complicaciones como infartos, derrames cerebrales, ceguera, amputaciones o la necesidad de diálisis.

Por ello, concluyeron que iniciar el tratamiento sin retrasos y mantener un seguimiento continuo puede marcar una diferencia decisiva en la salud y la calidad de vida de millones de personas.

La Agencia EFE contó con el apoyo de Astrazeneca para la difusión de este contenido.