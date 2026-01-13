El PSOE de Castilla y León acusa al PP de "alentar el conflicto del avispero" por su rechazo al acuerdo UE-Mercosur

Durante su intervención en el Senado, Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León, resaltó la inversión en la fabricación de drones de la empresa Indra y Edge en León como ejemplo de compromisos efectivos por parte del Gobierno central, cifra que, según dijo, supondrá más de 400 empleos entre León y Valladolid. En ese contexto, se refirió al rechazo del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur por parte de la Junta de Castilla y León, acusando al Partido Popular (PP) de alentar conflictos y de engañar a la población en relación con las implicaciones de dicho acuerdo, de acuerdo con lo publicado por el medio que aporta la información.

Martínez destacó que el acuerdo con Mercosur cuenta con el respaldo y la firma de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, según consignó la misma fuente. Subrayó que la política pública debe adaptarse a las necesidades específicas de Castilla y León, reclamando un compromiso tangible que, en sus palabras, trascienda los discursos y se traduzca en hechos concretos.

El responsable socialista reiteró que mientras el Ejecutivo nacional impulsa la creación de empleo y proyectos industriales, el PP autonómico, desde su perspectiva, fomenta un clima de conflicto al oponerse a la aprobación del pacto comercial entre la UE y Mercosur. Martínez enfatizó que el Partido Popular Europeo gobierna en la mayoría del continente por decisión ciudadana y que ellos mismos han impulsado la firma del tratado objeto de debate. “Dejen de engañar a la ciudadanía. Vamos a dejar de hacernos trampas al solitario”, expresó Martínez, en una cita recogida por el mismo medio.

Por otro lado, el dirigente socialista criticó la utilización del discurso sobre “los hombres de negro de Bruselas”, y afirmó que los verdaderos responsables de acuerdos que dañan los intereses de los agricultores no son los funcionarios europeos, sino quienes están promoviendo estos pactos.

Frente a la postura socialista, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, dejó clara su negativa a respaldar el tratado UE-Mercosur. Según lo informado, González Corral argumentó que el acuerdo no garantiza el principio de reciprocidad ni contempla las denominadas cláusulas de salvaguarda, elementos que, a su juicio, son esenciales para que los agricultores y ganaderos de Castilla y León puedan competir en condiciones equitativas. Entre sus principales inquietudes se encuentra la desprotección de los productores locales ante una potencial entrada masiva de productos procedentes de países de Mercosur, que, según sostiene, podrían no cumplir con los mismos estándares exigidos en la Unión Europea.

La consejera convocó este martes al Consejo Regional Agrario con la finalidad de analizar en profundidad las consecuencias que podría acarrear para el sector la aprobación del acuerdo, abordando especialmente la falta de mecanismos que permitan preservar la competitividad de los productores de la comunidad, consignó la información.

En el marco de este debate, la confrontación de posiciones entre el PSOE y el PP se centra en la valoración de los efectos económicos y sociales del acuerdo UE-Mercosur, así como en la manera de abordar el desarrollo rural y la industria en la región. De acuerdo con el medio, mientras el PSOE pone como ejemplo los nuevos proyectos industriales y el empleo generado bajo la gestión del Gobierno central, el PP dirige su atención a la defensa de los intereses del sector agrícola local, expresando reservas sobre la suficiencia de las garantías incluidas en el pacto internacional.

La discusión, según detalló la fuente, ilustra la pugna existente dentro de la comunidad respecto al rumbo de la política internacional y el equilibrio entre políticas agrarias y proyectos industriales. Cada partido plantea una perspectiva distinta: por un lado, la apuesta por atraer inversiones y empleo; por el otro, la prioridad a la protección del sector primario.