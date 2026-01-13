Agencias

El IPC de EEUU se mantiene en diciembre en el 2,7% y la subyacente en el 2,6%, en mínimos de marzo de 2021

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos cerró diciembre en el 2,7% interanual, sin cambios desde el registro anterior de noviembre y menor marca desde julio, según ha informado este martes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

El índice subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, se mantuvo en el último mes de 2025 en el 2,6%, en mínimos desde marzo de 2021.

En este sentido, los víveres se encarecieron un 3,1%, mientras que los productos energéticos fueron en diciembre un 2,3% más caros que doce meses atrás. Ya en métrica mensual, el IPC general subió un 0,3% y el subyacente un 0,2%.

La lectura de diciembre podría condicionar la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que se encuentra haciendo equilibrismos entre atajar el problema del enquistamiento de la inflación o la ralentización del mercado laboral.

