El Gobierno se abre a abordar más temas con Feijóo, que quiere hablar de Venezuela y toda la política exterior

El Partido Popular ha expresado su interés en que el Gobierno aclare todas aquellas cuestiones que inciden en la seguridad nacional, en particular el compromiso de España con la defensa, la posible participación en misiones internacionales y el detalle de la inversión militar, que solicitan recibir de forma desglosada y por escrito. Según publicó el medio, el Gobierno ya ha manifestado su disposición a tratar estos temas y, además, considera que la reunión con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, puede cubrir un abanico más amplio de asuntos internacionales que el inicialmente previsto envío de tropas de paz a Ucrania.

Tal como informó el medio, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, explicó que, además de Ucrania, el encuentro abordará “con total normalidad” temas como la situación internacional, el contexto geopolítico global y la política exterior de España. Saiz aseguró que Pedro Sánchez detallará las medidas y posturas adoptadas por el Ejecutivo, junto al contenido de los foros internacionales y reuniones en los que ha participado últimamente el presidente. Según consignó el medio, Sánchez mantiene la disposición de “diálogo y escucha”, esperando que todos los grupos parlamentarios, que serán recibidos por el jefe del Ejecutivo después de Feijóo, mantiene una actitud similar ante estos encuentros.

De acuerdo con la información publicada, el Partido Popular ha centrado parte de sus exigencias en la situación de Venezuela, incidiendo en la necesidad de discutir los lazos del Gobierno español con el régimen de Nicolás Maduro. El secretario general del PP, Miguel Tellado, reclamó que Sánchez “explique todas las cuestiones que afectan a la seguridad nacional de forma completa”, e insistió en tratar el compromiso español con la OTAN y el desglose del gasto militar, tema que consideran debe someterse a votación en el Congreso.

La portavoz Elma Saiz recalcó que Sánchez explicará tanto la estrategia diplomática como los planteamientos en materia de seguridad, incluida la posición de España ante la oferta para mediar en Venezuela frente a la situación creada tras la acusación de las autoridades estadounidenses contra Maduro. Según reportó el medio, fuentes gubernamentales subrayaron que el presidente suele informar sobre la política internacional española en sus comparecencias en la Cámara Baja y consideran lógico que una reunión bilateral con Feijóo verse sobre un repertorio de asuntos de actualidad global.

El Gobierno, según declaró Saiz, no pondrá reparos a debatir sobre otros temas internacionales que el Partido Popular plantee. La valoración del contexto geopolítico, la explicación de las últimas reuniones internacionales, y el planteamiento de España ante posibles participaciones en misiones de paz, figuran como puntos principales de la agenda prevista para el lunes. Además, está previsto que el resto de grupos parlamentarios también mantengan reuniones similares con Sánchez una vez finalice su encuentro con Feijóo.

La voluntad expresada por ambos partidos para ampliar los temas de discusión ilustra la relevancia que los asuntos de política exterior han tomado en la agenda política española, con la guerra en Ucrania, el futuro de la OTAN, la posición frente a América Latina y la seguridad nacional como prioridades centrales para ambas formaciones.

Finalmente, según publicó el medio, el Ejecutivo espera que estos formatos de diálogo entre Gobierno y oposición puedan contribuir a la transparencia y la información pública respecto a los principales desafíos internacionales que enfrenta el país, reiterando que la reunión del lunes superará el marco inicial y contemplará un debate más extenso sobre la política exterior de España.